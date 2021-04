La normalización resulta esencial en el contexto de la pandemia para propiciar la reactivación económica y el desarrollo de actividades que no pueden obtener permisos por no contar con abastecimientos regulares de agua potable. Es por este motivo que constituye una paradoja el hecho de que la Sala Constitucional no haya resuelto, de manera pronta y oportuna, esta situación, ya que esta tardanza afecta claramente el derecho al agua de una cantidad considerable de personas que requieren desesperadamente regularizar la situación de su acceso al recurso.