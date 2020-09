He recibido reparos por supuestos riesgos ambientales y me he dado cuenta de muchas concepciones equivocadas. Hoy se conocen técnicas para conjurar esos riesgos. Y, aun con los hidrocarburos, la sola sustitución de los combustibles líquidos por gas natural produciría una disminución de un 40 % en la emisión de dióxido de carbono.