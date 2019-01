Me dediqué a aprobar el TLC. Me dediqué a recorrer el país para promover ese tratado en el primer referéndum que llevamos a cabo en nuestra historia. Me dediqué a que la Asamblea Legislativa aprobara las leyes de implementación de ese tratado. Me dediqué a modernizar nuestra economía y a romper los monopolios obsoletos del pasado. Me dediqué a liderar la cruzada que permitió la eventual aprobación del Tratado sobre el Comercio de Armas y a expandir nuestros horizontes, desde China hasta el Oriente Próximo. Me dediqué a buscar inversión extranjera y a generar empleo para enfrentar la crisis mundial del 2008. Imaginar que tuviera tiempo para planear la manera de cómo beneficiar a una empresa minera no solo manifiesta una teoría de la conspiración absurda, sino que revela una increíble ignorancia del funcionamiento de todo gobierno.