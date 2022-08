Editorial: Transición segura

El presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña Mora, prometió ante la Asamblea Legislativa clausurar el 47% de las plantas térmicas de la empresa estatal para ahorrar unos ¢30.000 millones anuales en costos operativos. Las economías contribuirían a rebajar las tarifas, dijo el funcionario.

Si la promesa de ahorro y traslado del beneficio a los recibos de los abonados no bastara para aplaudir la iniciativa, podríamos recordar el saludable efecto ambiental de disminuir la generación térmica y la independencia frente a los caprichos del mercado internacional de hidrocarburos.

No obstante, la decisión exige estudio. Costa Rica ha desarrollado fuentes limpias de electricidad para satisfacer sus necesidades en un altísimo porcentaje. Desde hace años, rondamos el 98% y hemos quedado a una fracción de punto para alcanzar la totalidad. La mayor parte de esa energía es hidroeléctrica. El abastecimiento depende de un régimen de lluvias casi siempre generoso, pero no infalible.

Una sequía prolongada y las perturbaciones cada vez mayores del cambio climático podrían afectar la producción de electricidad, como sucedió en el pasado. Para eso existen las plantas térmicas, caras y contaminantes, pero en algunos momentos necesarias. La intención del presidente ejecutivo es loable. Ojalá pudiera el país dar la espalda para siempre a la quema de combustibles fósiles en esa y todas las actividades, pero la transición debe hacerse en armonía con la seguridad energética.

Acuña hizo el anuncio ante los diputados de la Comisión Especial del Sector Energético Nacional, donde habló del respaldo térmico como un recurso utilizado uno o dos meses al año durante la estación seca para complementar la oferta cuando bajan las fuentes de generación limpia, como la hidroeléctrica.

Por eso, el presidente ejecutivo comparó las plantas térmicas con un vehículo estacionado la mayor parte del tiempo, a pesar de lo cual genera costos. La comparación es inobjetable, pero, para completarla, es preciso señalar la importancia de que el auto arranque cuando hace falta, sobre todo, en situaciones de emergencia.

Mientras no contemos con un desarrollo suficiente de otras fuentes energéticas, como la solar, la eólica o la geotérmica, y no tengamos certeza de cómo reemplazar una caída de la producción en cualquiera de ellas, el respaldo térmico seguirá siendo necesario. No debe ser más del requerido para cumplir su función de asegurar el suministro, pero tampoco menos de lo indispensable para lograrlo con holgura.

En este momento, los embalses de generación hídrica del Sistema Eléctrico Nacional alcanzan un estado óptimo para garantizar la producción durante el resto del 2022, en cuyo primer semestre la generación renovable fue del 98,58%, en su mayor parte por las plantas hidroeléctricas. No obstante, el Pacífico norte de Costa Rica ya fue alcanzado por el Corredor Seco centroamericano, zona vulnerable a fenómenos extremos, con largas sequías seguidas por torrenciales aguaceros.

El pronóstico para el Istmo es de una afectación todavía mayor según avance la transformación del clima. Ya lo estamos viendo, así como las consecuencias en la empobrecida región. Son argumentos poderosos a favor de la visión de Acuña. Estamos en una de las regiones más urgidas por contrarrestar el calentamiento global. Ese es, también, un argumento a favor del rápido desarrollo de otras fuentes de energía para reemplazar, hasta donde sea posible, la reserva térmica, pero siempre con paso firme y seguro, sin asumir riesgos innecesarios.