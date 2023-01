‘Una cultura del fracaso es fundamental para un país creativo’

El poeta chileno Vicente Huidobro, en “Arte poética”, escribió que “el vigor verdadero reside en la cabeza”. “Por qué cantáis la rosa, ¡oh, poetas! / Hacedla florecer en el poema”. De ese modo, Huidobro dejó plasmada su concepción del proceso creativo en 1916.

Los suelos de Israel no son aptos para el cultivo de rosas, por ejemplo, pero el país exporta rosas, ya que una de las características de su sociedad es la innovación, y esto hizo que hoy sea una nación startup.

El periodista israelí Gabriel Ben-Tasgal lo explica con estas palabras: “Cuando Dios no te bendice ni con los terrenos hermosos que tiene Costa Rica, mucho verde, mucha capacidad para producir plantaciones de calidad; cuando el país es tan pobre, donde no hay terrenos fértiles... no te queda otra alternativa, o rezas o produces. El hecho de que no haya petróleo, que no haya agua, que no haya más que tierra árida y mucho sol, provoca que tengas que ser muy creativo para sobrevivir”.

Hay, sin embargo, otro factor clave en el éxito israelí: su concepto del fracaso, sobre lo cual hablamos también con Gabriel Ben-Tasgal en una entrevista para la sección de “Opinión”.