Montaigne propugnaba algo que —ya lo sé, va a ganarse las rechiflas de los lectores—, pero que no es en modo alguno descabellado. Para él era mil veces más importante unir las vidas de gente que pudiesen cultivar el arte de la conversación sobre temas de interés común, donde hubiese amistad, cariño, confianza, mutuo apoyo, solidaridad, pero no demasiadas hormonas, no demasiada adrenalina, no demasiada oxitocina, no demasiadas endorfinas.