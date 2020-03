Sin ánimo de exagerar, tal vez desde 1856 no ha habido, como ahora, una ocasión cuando sea más necesario unirse para pelear contra un temible enemigo común y recordar que “si hay patadas, hay pa’ todos” o, como reza el refrán inglés, what’s sauce for the goose is sauce for the gander, adaptado al español como “lo que es bueno para el ganso lo es para la gansa”.