He aquí parte del problema. Según se informó, la operación fue “ciega”; no obstante, no se han dado suficientes explicaciones: ¿A qué precio se compraron? ¿Cómo determinaron el precio? ¿Por qué escogieron unos y otros no? ¿Por qué detuvieron la compra cuando muchos desearían vender esos mismos bonos al precio fijado y, sobre todo, porque no hizo mella a la caída en los precios de los que siguen en venta? ¿Los mantendrá el Banco Central como inversión de cartera registrados a su precio de compra o a valor de mercado? ¿Por qué a alguien con ¢1.000 millones se los compran a un precio, pero quienes tengan inversiones pequeñas o grandes, de ¢50 millones o ¢2.000 millones, deben soportar las fluctuaciones del precio de mercado?