Ticos caen en falso mensaje de papa Francisco: ‘Busque pareja que lo haga feliz, si se equivoca, déjela’

Cientos de usuarios han compartido en Facebook un texto con supuestos consejos del papa Francisco para la vida. Las recomendaciones abarcan dejar a la pareja si alguien considera que se equivocó en la elección, así como no preocuparse demasiado por dejar herencia a la familia.

“El Papa Francisco (🙏🏼) se lució con éste maravilloso mensaje. Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo, no se queje tanto, no pierda el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz, si se equivoca, déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje ser buen padre”, dice una parte del mensaje. El texto no se comparte desde una única publicación, si no que decenas de personas lo han copiado y pegado en sus muros, y cientos más lo reproducen con el botón de “Compartir”.

El texto con consejos sobre la oración, la autoimagen física, las finanzas, la familia y las relaciones de pareja se atribuye en redes sociales a Francisco, sin especificar cuándo o en qué contexto el Papa habría dado el mensaje.

“No se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa, ni se mate dejándole herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno, no se dedique a acumular plata. Disfrute, viaje, goce de sus paseos, conozca nuevos lugares, dese los gustos que merece y permita tener a los perros más cerca”, añade el mensaje.

Pese a que el texto se le atribuye al pontífice, no existe ninguna evidencia de que él realmente haya dicho tales palabras. ACI Prensa, una agencia de noticias especializada en la cobertura de la Iglesia católica, investigó el mensaje y concluyó que la atribución a Francisco es errónea.

El mismo texto que se difunde ahora circuló en abril del 2017. En ese momento, ACI Prensa detectó el mismo texto en abril del 2017 y buscó su origen en las plataformas oficiales del Vaticano, los medios de comunicación de la Iglesia y las cuentas en redes sociales del Papa, y no encontró ningún rastro que confirme que el autor del texto sea Francisco. La Nación tampoco encontró el mensaje en ningún canal oficial del Vaticano.

“Estas palabras no figuran en ningún texto oficial del Papa Francisco, ni entre las respuestas a las muchas entrevistas que ha concedido”, concluyó la agencia católica.

Desde el 2015, el Vaticano pidió a los fieles desconfiar de textos que circulan en redes sociales, atribuidos al Papa, sin especificar la fecha o el contexto en el que se habrían dicho las palabras. La recomendación de Iglesia es que, ante la duda, se revisen los medios de comunicación oficiales del Papa.

“Este tipo de textos que circulan por internet atribuidos al Papa Francisco generalmente no dicen en qué fecha y con qué ocasión dijo esas palabras. Porque en tal caso sería fácil para cualquiera ir al sitio internet oficial de la Santa Sede y comprobar si realmente se trata de palabras del Papa”, advirtió el Vaticano en diciembre del 2015, en una publicación del sitio oficial Vatican News.

Esta es la lista de los espacios informativos autorizados por Roma: