Según Arroba, "el coronavirus no es una enfermedad sujeta de decir qué síntomas se presentan con exactitud. Como es una infección viral, se sospecha que alguien podría tener la enfermedad si cumple con algunas definiciones, por ejemplo: si una persona tiene tos, fiebre, dolor de garganta o malestar general, lo cual no es muy específico, porque esos síntomas me los podría dar cualquier otra enfermedad, por lo que no se podría decir si una tos seca sin secreción nasal es coronavirus. Eso nadie se lo puede decir, nadie lo sabe. Para hacer un diagnóstico, se tiene que tomar una muestra de lo que llamamos un hisopado nasofaríngeo, la cual es una muestra que se toma al nivel de la nariz y de la faringe. Se hace una prueba de laboratorio y con eso se determina si la persona tiene o no tiene coronavirus.”