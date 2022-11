Unión de Gobiernos Locales paga con fondos para cantones otro viaje a Europa a diputados, viceministra y alcaldes

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) organizó un tercer viaje a España con recursos donados por la Unión Europea para el Proyecto mUEve, una iniciativa que incentiva la construcción de obras de movilidad en los 15 cantones que atraviesa el tren.

En esta ocasión, viajaron la diputada Kattia Rivera Soto, del Partido Liberación Nacional (PLN); el legislador Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP); la viceministra de Transporte, Laura Ulloa; el alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez; la alcaldesa de Heredia, Ángela Aguilar y las vicealcaldesas de Belén, San Pablo, Alajuela y Paraíso, María Murillo, Marta Salas, Sofía González y Marta Avendaño, respectivamente.

Además, fueron invitados los presidentes de los concejos municipales de Cartago, Montes de Oca, Tibás y Curridabat, el presidente del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Jorge Ocampo, y cinco representantes de la UNGL, entre ellos Karen Porras Arguedas, directora ejecutiva de la UNGL e integrante del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional.

El periplo para “el intercambio de experiencias”, tuvo un costo de ¢27,5 millones, aproximadamente. Esa cifra se suma a los ¢60 millones que la UNGL utilizó, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, para gastos de viaje a España de otros seis alcaldes, tres regidores y 19 funcionarios de distintos ayuntamientos.

Las expediciones anteriores, según la UNGL, también fueron para el “intercambio de experiencias”. Hasta ahora, el avance y la ejecución de obras del proyecto mUEve es nulo.

Según cifras de la organización municipal, de los 5,1 millones de euros donados por la Unión Europea en agosto de 2019, se habían utilizado 943.600 euros (¢577 millones al tipo de cambio actual), hasta julio del 2022. El dinero se ha utilizado en salarios de personal administrativo local, consultores, socios internacionales, capacitaciones, mobiliario, equipo informático, dietas y viajes. Hasta julio no se había invertido ni un euro en obras para los 15 cantones beneficiarios de la iniciativa.

Este lunes, la UNGL anunció que el martes 29 de noviembre firmará un convenio con los 15 alcaldes de los cantones beneficiados para “planificación territorial y desarrollo urbano”.

Viaje de diputados

Para viajar a España, según confirmó el despacho de Rodrigo Arias Sánchez, presidente del directorio legislativo, los diputados obtuvieron permiso para ausentarse de manera justificada de las sesiones del plenario y comisiones legislativas.

Eliécer Feinzaig, diputado del PLP, Kattia Rivera, diputada del PLN, y Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL fueron tres de los viajeros en esta ocasión. (Archivo LN)

Al consultarle a Feinzaig por qué lo invitaron al viaje, contestó que esa pregunta se le debería hacer a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. “Mire, para serle franco, no recuerdo si (la invitación) decía por qué yo. De hecho, ellos (la UNGL) me cursan la invitación y me tomé varios días para responderles”, declaró el congresista en una entrevista realizada el 23 de noviembre.

No obstante, en el oficio presentado al directorio legislativo para justificar la ausencia a las sesiones manifestó que “por funciones propias de mi cargo debo atender la invitación”. Además, explicó que “el propósito del viaje es conocer a profundidad acciones de movilidad urbana e interurbana que se han implementado en varias ciudades de España”.

“Yo fui viceministro de Transportes, los temas de movilidad me interesan bastante y creo que... Diay, hay que ir a aprender de las buenas experiencias y de las mejores prácticas que, efectivamente, es lo que fuimos a hacer”, añadió Feinzaig a La Nación.

Por su parte, Rivera dijo que fue invitada porque, desde la campaña para ser diputada, mostró interés por la movilidad urbana.

La también jefa de fracción del PLN consiguió autorización para ausentarse de sus funciones como legisladora entre el 14 y el 18 de noviembre. Sin embargo, al finalizar el viaje relacionado con el proyecto mUEve se quedó en España para participar de una actividad de la Internacional Socialista, una organización que agrupa a partidos socialdemócratas, socialistas y laboristas.

La diputada verdiblanca aseguró, el pasado martes, que los gastos de traslados, hospedaje y alimentación vinculados a esa actividad partidaria fueron financiados por ella y no por el proyecto mUEve; para demostrarlo aportó copia del boleto aéreo comprado para regresar de España y el comprobante de pago.

Karen Porras, directora ejecutiva de la UNGL, afirmó que la Unión Europea autorizó la participación en el viaje de dos diputados y la Unión escogió a Rivera por ser la jefa de la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa. En el caso de Feinzaig, declaró que el PLP tiene congresistas en la Comisión de Infraestructura y eso “les interesa”.

¿Quién pagó los gastos?

La pregunta tiene varias respuestas. Ambos legisladores respondieron que la UNGL, pero al pedirle a esa entidad detalles sobre los gastos de los funcionarios, indicaron que los gastos fueron financiados por VNG, una organización de gobiernos locales de Países Bajos, involucrada en el proyecto mUEVE.

Añadieron que este tipo de viajes son “una petición expresa de la Unión Europea dentro del convenio” y que el presupuesto para obras no se ha visto disminuido.

Según datos de la UNGL, para infraestructura en los 15 cantones beneficiados se invertirá el 44% de los 5,1 millones donados. En agosto, la UNGL admitió que las obras que se ejecutarán en los ayuntamientos son “demostrativas”, pues los recursos son limitados.

Al reiterarle a Porras el detalle de los gastos de viaje de los legisladores, indicó que esa información se debe solicitar a VNG.