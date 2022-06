Menores de edad pueden realizar prueba teórica de manejo

La prueba teórica de manejo es el primer paso que debe de realizar una persona para acreditarse como conductor. Los menores de edad que tengan 13 años cumplidos, ya tienen derecho para realizar el examen. Asimismo, quienes tengan 16 años pueden optar por la licencia para A1.

El menor interesado en realizar el examen, como requisitos, debe de obtener una cita, presentarse en la fecha indicada con su cédula de identidad vigente y en buen estado. Es importante mencionar que dicha prueba no tiene fecha de vencimiento, por lo cual no debe repetirse.

[ MOPT afina sistema de citas 24/7 para prueba teórica de manejo ]

Por otro lado, la persona menor de edad con 16 años cumplidos, que desee obtener la licencia A1, primero debe aprobar el curso teórico de manejo, matricular la prueba práctica y el día de la cita presentar una carta de autorización de sus padres u encargados legales, autenticada por un abogado. Así como una póliza de seguro por muerte, lesiones, accidente y daños a terceros, misma que debe estar vigente hasta que cumpla los 18 años. Debe portar su cédula de menor y tener el dictamen médico al día.

Una vez aprobada la prueba práctica, la persona puede gestionar su licencia y en la cita deberá presentar nuevamente la carta de autorización, el comprobante de la póliza, el dictamen que debe estar vigente y su cédula de menor.

La licencia A1 , es para conducir vehículos tipo motocicleta, de combustión interna, con una cilindrada de motor que no supere 125 centímetros cúbicos. En caso de que el vehículo cuente con motor eléctrico o híbrido, la potencia máxima no debe superar 11 kilovatios. Además, la A1 faculta para conducir triciclo y cuadraciclo, cuando su cilindraje de motor no supere los 250 centímetros cúbicos.

Menores de 18 años no pueden optar por ningún otro tipo de licencia ni por el permiso temporal de manejo, a menos que sea solicitado para aprender a conducir un vehículo incluido en la categoría A1.