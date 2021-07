Medicamentos de contrabando podrían perjudicar la salud

Consumir productos cuya idoneidad no está demostrada, puede perjudicar la salud de la persona y hasta causarle la muerte. | FUERZA PÚBLICA PARA LN

No se trata de ropa de contrabando, en donde lo peor que podría pasarle es que se le destiña una camisa, se le rompa el pantalón o se abran los zapatos.

Se trata de sustancias que usted toma con la esperanza de mejorar su salud y que tienen el riesgo de no hacerle efecto y descontrolar su enfermedad; en el peor de los casos, le podrían causar una intoxicación y hasta la muerte.

Así de grave puede ser la utilización de medicamentos que entran a Costa Rica sin el debido control de Aduanas y del Ministerio de Salud.

“Si un medicamento no tiene el debido control de entrada al país, no hay forma de saber si cumple con lo necesario”, dijo Lorena Quirós, directora ejecutiva del Colegio de Farmacéuticos.

“Podríamos tener pacientes diabéticos a los que el medicamento no les hace nada y se descompensen; esto puede ser muy riesgoso para la salud y puede poner en riesgo la vida”, añadió.

Freddy Guillén, jefe de Operaciones de la Fuerza Pública, es de la misma opinión: “Otro problema que tenemos es la medicina alternativa, porque no sabemos lo que la compone; en algunos casos no hay ni lista de ingredientes y no sabemos cómo podría afectar a la persona”.

Otros riesgos. Para la presidenta de los farmacéuticos, un medicamento sí puede cumplir con todo lo necesario antes de llegar al país, pero la forma en la que es traído puede afectar su composición química y, por ende, la salud de la persona: “Muchos vienen escondidos en maletas, en buses o camiones, donde les da mucho el sol y temperaturas muy altas.

”Esto no les hace bien a muchos productos; pueden perder la eficacia y dañar la salud de la persona”, manifestó Quirós.

Para Jennifer Lee, de la Sección de Registros y Controles del Ministerio de Salud, quienes ingresan los productos de forma ilegal, desconocen lo perjudicial que esto puede ser para la gente.

“Si uno tiene reportes de un problema en un lote en un país vecino y el producto está registrado es más fácil actuar sobre este. Pero si entra de forma ilegal, no puede saberse de dónde proviene, y esto podría dañar la salud de quienes compraron estas medicinas ilegales”, advirtió Lee.

Para Santiago Bonilla, vocal del Colegio de Farmacéuticos, las personas deben denunciar irregularidades que vean con los medicamentos que compran, porque es la mejor forma de cuidar la salud.