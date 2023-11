¡Insólito! Gasolina regular de nuevo costará más que la súper por estilo de compras de Recope, dice Aresep

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció este jueves una nueva distorsión en los precios de los combustibles, la cual provocará que la gasolina súper cueste menos que la regular, a partir de diciembre. Aresep atribuyó la distorsión, que ocurre por segunda vez en 12 meses, a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

En un comunicado de prensa, la Autoridad informó de que tramita un ajuste de precios extraordinarios para el otro mes a partir de datos aportados por Recope, el pasado 10 de noviembre.

Según la Aresep, la gasolina súper debería costar más, pues cuenta con un octanaje mayor o igual a 95 octanos, mientras que en la gasolina regular es de 90 octanos. Esas diferencias en calidad, manifestó, deberían reflejarse en los precios, con un costo menor de la regular.

Sin embargo, el órgano regulador afirmó que la información que aportó Recope provocará lo que denominó “una incorrecta señal de precios”, que causaría presiones en la logística de abastecimiento de los combustibles en las estaciones de servicio.

Recope divulgó la semana anterior que prevé que la gasolina súper pasaría de ¢807 a ¢742 por litro (¢65 menos) y la regular aumentaría de ¢751 a ¢754. Entre ambos precios habría una diferencia de ¢12.

Para la Aresep, es previsible que los futuros precios generen temporalmente un aumento en la demanda de esos carburantes a la gasolina súper, la cual tendría un costo menor.

Plantel de Recope en el Alto de Ochomogo en Cartago. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

Mecanismo de compra

La Autoridad agregó que esto se debe a que Recope pasó de comprar las gasolinas de manera fraccionada y el mismo día en el mercado internacional, a realizar compras individuales y en días distintos, lo que maximiza los riesgos inherentes de la volatilidad de los costos externos.

De acuerdo con la Aresep, para esta oportunidad, Recope no compró gasolina regular. Según afirmó la Autoridad, no aprovechó precios internacionales menores, los cuales se reflejarían en una tarifa más baja, no solo en la gasolina súper sino también en la gasolina regular.

Ahora, por el contrario, el precio de la gasolina regular se quedará anclado en un costo mayor en comparación a la baja prevista en la súper a partir del otro mes.

“Esta es una distorsión que no es consistente con la dinámica propia de los mercados internacionales de los hidrocarburos, pues es creada de manera artificial por la gestión de compras adoptada por Recope en los últimos meses”, indicó textualmente la Aresep en su comunicado.

La Autoridad manifestó preocupación por esta distorsión, dado que tiene efectos indeseables en el mercado, pues, aseguró, afecta el manejo de inventarios de Recope y de las estaciones de servicios para suplir una mayor demanda de la gasolina súper.

Derivado de los anterior, considera que estos cambios obligarán a Recope a ampliar sus horarios para garantizar el abastecimiento y la cantidad de fletes que deben realizar las estaciones para comprar más gasolina súper.

En noviembre del 2022, y por primera vez en Costa Rica, la gasolina regular tuvo un precio más alto que la gasolina superior.

En esa oportunidad, la Aresep habló de una “distorsión atípica” cuando calificó el hecho de que la Refinadora importó gasolina regular a un precio mayor respecto al de las compras de otros derivados en mercados extranjeros.