168 motociclistas murieron en accidentes entre enero y setiembre del 2022

La Policía de Tránsito informó de que 168 motociclistas perdieron su vida en accidentes entre enero y setiembre del 2022, esta cifra corresponde al 47% del total de fallecidos en carretera durante los primeros nueve meses del año (361).

Sin embargo, si se suman a los 27 ciclistas que perdieron su vida durante el mismo periodo, la cifra de personas que murieron sobre un vehículo de dos ruedas pasaría a ser 195; es decir, el 54% del total de accidentes.

De acuerdo con el director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano, esto no quiere decir que este tipo de vehículos son más más peligrosos que otros, pero sí requiere de más cuidados, tanto por parte del conductor, como por los que circulan en su entorno.

“Como dice la campaña del Cosevi [Consejo Nacional de Vialidad], el chasis, en una moto, o en una bicicleta, es quien viaja en ella; es decir, están más desprotegidos, no tienen una carrocería que los proteja y por eso deben ser más prudentes ellos, pero también otros conductores, respetando al menos 1,5 metros de distancia al rebasarlos, no adelantarlos a altas velocidades, darles espacio para que pasen, tomando en cuenta que son vehículos angostos, no presionarlos en carretera para que se hagan a un lado, por ejemplo”, mencionó Solano.

El oficial recordó a los motociclistas y ciclistas que es fundamental llevar siempre puesta ropa reflectiva, como un chaleco, una chaqueta o una cinta. Además del casco colocado correctamente.

Octubre es uno de los meses más lluviosos del año, por lo que las autoridades de Tránsito hicieron un llamado a los ciclistas y motociclistas, para que “sean todavía más prudentes, evitando el abuso de la velocidad, para evitar derrapes, en especial al pasar por las líneas férreas o sobre las tapas de alcantarilla, que, al ser metálicas, se vuelven resbalosas cuando están húmedas”.

“Se les pide ser más visibles, no adelantar por la derecha y comprender que los conductores de otros vehículos pueden tener más dificultades para verlos por los retrovisores si está lloviendo mucho”, agregó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

