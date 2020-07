“Van a haber muchas personas que van a tratar de meter duda en la población, de meter sensación de inestabilidad, de que esto no está ocurriendo. Nosotros desde el punto de vista de Gobierno y del Ministerio de Salud hemos dado la información disponible, hemos estado haciendo lo mejor que podemos. En medio de esto, gente que quiera desestabilizar, que dice que no hay organización, que todo lo hemos improvisado. Las críticas entre más constructivas sean son bienvenidos. La gente busca decir esto no está ocurriendo, que el manejo esta mal ¿Qué proponen? Hablar es muy fácil pero proponer soluciones es muy difícil”, dijo el ministro.