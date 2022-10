‘¡Me dieron la cita para agosto del 2026! ¡Qué dicha! Tendré tiempo para ir escogiendo la caja’

Nury Ávila Cubillo, de 68 años, padece una mastopatía fibroquística por la cual ha requerido atención en la Clínica Solón Núñez, de Hatillo, en San José. El tejido de sus pechos es muy fibroso y esto le ocasiona dolor frecuentemente.

Como parte de esos seguimientos, en mayo anterior se realizó una mamografía en esa clínica. Hace pocos días, sacó cita para conocer los resultados y se llevó la primera de varias sorpresas.

“‘Desde el 2020, te salió una pelotita en el pecho, pero está del mismo tamaño’, me dijo la doctora. Yo le reclamé que a mí nadie me había informado de esa pelotita. “‘Seguro se les olvidó por la pandemia’, me respondió”, dice esta vecina de Alajuelita, mamá de tres hijos.

La segunda gran sorpresa se la llevó Nury cuando fue a sacar la cita en la Solón Núñez para el ultrasonido de mamas que le envió la doctora como parte de los exámenes para conocer la gravedad del nódulo detectado.

“¡La cita me la dieron para el 17 de agosto del 2026! ¡Qué dicha! Porque así tendré tiempo para ir escogiendo la caja”, comentó Ávila en un intento por poner tono de broma a una información tan seria.

Por supuesto, está más que preocupada. La clínica no le dio otra salida más que esperar, algo que Nury Ávila critica en momentos, dice, en que abundan las campañas para la detección temprana del cáncer de mama.

A su hija, Alejandra Madrigal, le acaba de suceder algo parecido. La mujer, de 45 años y con antecedentes familiares paternos de cáncer, pagó varios controles médicos privados y en uno le detectaron un nódulo en su seno derecho.

En la clínica Solón Núñez, adonde Madrigal fue a consultar para continuar con los exámenes, le programaron la cita para el ultrasonido de mamas hasta agosto del 2026.

En el caso de Nury Ávila, la mamografía arrojó un nódulo de 8 x 11 milímetros en su seno izquierdo. Según cuenta, ella no tiene antecedentes de ningún tipo de cáncer en su familia.

Pero no sucede lo mismo con su hija Alejandra, quien tuvo una tía paterna con este tipo cáncer, el más frecuente entre mujeres. La situación de su hija es una preocupación adicional para Ávila.

Esta vecina de Alajuelita conoce otros casos parecidos. Tiene una amiga de 75 años a quien la clínica de Hatillo le negó la mamografía en un primer momento, aduciendo que no le envían este examen a mayores de 65 años. La señora insistió porque tiene antecedentes: su hermana murió por este tipo de cáncer. Logró que la clínica le programara la mamografía.

Sin hoja de ruta

Por desgracia, la historia de Nury Ávila es muy común. Hay ciento de asegurados con largos plazos de espera para citas con el especialista, exámenes diagnósticos como esta mamografía y cirugías. La pandemia por la covid-19 agudizó estos plazos.

La Nación publicó esta semana el caso de Salvador Monge Fallas, de 67 años, con una catarata que le ha hecho perder el 70% de la visión de su ojo izquierdo, y a quien le programaron la primera cita con el oftalmólogo del Hospital Max Peralta, de Cartago, para el 2027.

Nury Ávila lamenta que, en medio de campañas para la prevención del cáncer de mama, a ella le hayan programado un ultrasonido hasta el 2026. (Cortesía )

También, trascendió la situación del hospital de Quepos, en Puntarenas, adonde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió a un oftalmólogo, pero con las manos atadas, porque el especialista no tiene equipos que le permitan sacar la lista de 244 pacientes en espera de cirugía ocular.

Oncólogos latinoamericanos reunidos en Argentina hace una semana, externaron su preocupación porque la atención de la pandemia relegó a un segundo plano la detección y atención temprana del cáncer. Los enfermos, dijeron, ahora están llegando tardíamente a los servicios de salud con tumores en condición avanzada, más difíciles de tratar.

Este 5 de noviembre, se cumplirá un mes desde que la Caja y el Ministerio de Salud prometieron sacar toda la lista de espera de mamografías de los hospitales públicos.

Las jerarcas de la CCSS y Salud, Marta Esquivel y Joselyn Chacón, respectivamente, prometieron sacar la lista en un mes, aunque luego el presidente Rodrigo Chaves habló de tres meses.

Hasta este momento, ninguna de las dos ha revelado de cuántas personas se trata ni cómo será el plan para acabar con la lista, que incluiría la realización de exámenes complementarios y la lectura de los resultados.

El cáncer de mama fue la causa de muerte de 416 mujeres en el 2021, un 55% de las cuales tenían entre 40 y 69 años, según datos de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud.