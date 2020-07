— Hay un mercado externo muy competitivo por estos materiales y no es fácil hacerse de ellos. Hace un par de meses, The New York Times publicó un reportaje sobre Israel y cómo se había abastecido utilizando su servicio de inteligencia, Mosad. Costa Rica no tiene un servicio de inteligencia tan desarrollado y con una red de contactos internacionales. Se ha dicho incluso que algunos países se han dejado mercadería en tránsito porque la necesitan para combatir el covid-19. Es decir, viene un ventilador para Costa Rica y se queda en otro lado.