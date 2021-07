Las dos primeras noches, como no lograba conciliar el sueño, le inyectaron gravol, una práctica común, cuenta, para poner a dormir a quienes no lograban conciliar el sueño a las 11 p. m., después del cambio de turno de las 10. Sus compañeras de salón le aconsejaron que se hiciera la dormida, para que no le punzaran tanto las nalgas, contó.