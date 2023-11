Hospital de Cartago: Gerenta de CCSS admite que no hay razones de peso para descartar terreno de El Guarco

La gerenta de Infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, aseguró este lunes que no existen “razones de peso” para no construir el nuevo hospital de Cartago en el terreno que fue adquirido en el 2011 en El Tejar, cantón de El Guarco.

Gutiérrez hizo las manifestaciones frente a los diputados de la Comisión de Cartago, luego de que el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) Óscar Izquierdo le hiciera la consulta de manera directa, pues dijo no entender el motivo por el cual no se levanta el inmueble en el terreno original.

Ante el cuestionamiento, la gerenta solo respondió que de acuerdo a los estudios técnicos que tienen hasta este lunes, no existen razones para no construir en El Tejar; pero señaló que habría que “preguntarle a las autoridades superiores” si ellos tienen a bien otro terreno.

Gerencia de infraestructura dio explicaciones sobre situación del hospital de Cartago. En la foto José Miguel Paniagua Artavia, director de Arquitectura e Ingeniería; David Valverde Méndez, asesor legal de la Gerencia de Infraestructura, y María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, gerenta de Infraestructura y Tecnologías de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Tras la respuesta, los legisladores mostraron su preocupación ante la posibilidad de que existan razones políticas para no construir el nuevo Hospital Max Peralta.

“Es realmente gravísimo, pero tengamos fe en que no existen esas razones políticas”, manifestó Izquierdo.

A estas declaraciones se sumaron las del diputado del Liberal Progresista (PLP) Diego Vargas, quien dijo tener “clarísimo” que “esto es un tema político”, porque en su criterio las autoridades hicieron a un lado los criterios técnicos desde hace semanas.

“Si seguimos en esta jugadera no va a haber hospital”, advirtió el legislador.

Por su parte, la diputada verdiblanca Paulina Ramírez cuestionó por qué no se ha adjudicado el proyecto cuando ya están todos los informes técnicos que se necesitan. Ramírez reclamó la “falta de humanidad” con la salud pública.

“Estar una noche ahí es de terror, los quejidos, los llamados de ayuda de la gente. Esto me afecta porque no existe sensibilidad en este gobierno. No jueguen más”, instó la congresista.

Terreno del Tec

La gerenta de Infraestructura también fue consultada sobre la solicitud que hizo la CCSS al Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), en setiembre, para que le donara un terreno en su campus con el fin de levantar el centro médico, petición que fue rechazada por el Consejo Institucional de esa universidad.

María de los Ángeles Gutiérrez aseguró desconocer cómo surgió la idea de utilizar la porción de terreno ubicada en las cercanías de la Escuela de Ingeniería Forestal de la casa de enseñanza.

“Hicimos estudios preliminares, estudios para una posible ubicación, ¿cómo nace?, no podría decirle. A nosotros nos indican las autoridades superiores ‘hagamos un análisis del terreno para que demos un primer criterio’ ”, declaró.

Según dijo, esa información se las pidieron en setiembre.

En su rechazo, la semana pasada, el Tec argumentó que el Plan Maestro del Campus Tecnológico Central les impide atender de forma afirmativa lo pretendido por la jerarca de la CCSS y el Gobierno.

De acuerdo con esa hoja de ruta, no se contempla la construcción de un hospital dentro del campus universitario.