TSE anula suspensión dictada por tribunal del PLN contra alcalde alajuelense Humberto Soto

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar el reclamo interpuesto por el alcalde de Alajuela, Humberto Soto Herrera, contra la decisión del Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del Partido Liberación Nacional (PLN), de suspender por dos años su militancia en dicha agrupación.

En su sentencia, del 31 de agosto, el órgano electoral anuló la audiencia oral y privada del 9 de agosto, en la cual el TED tomó la determinación, así como los actos efectuados en dicha sesión, e instruyó al ente partidario retrotraer el proceso y fijar una nueva fecha y lugar para que Soto comparezca.

El TED había justificado la decisión de suspender la militancia de Soto por 24 meses, porque el actual alcalde alajuelense no asistió a dicha convocatoria, ni a las anteriores que se le habían hecho. Sin embargo, los magistrados electorales determinaron que la ausencia estuvo justificada por una constancia de incapacidad emitida el mismo día, por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de la cual el ente partidario tuvo conocimiento.

Humberto Soto espera ser ratificado por la Asamblea Nacional como candidato a la alcaldía de Alajuela, con lo que se reelegiría en el cargo. Foto: Mayela López

“Si el TED estimó que la incapacidad presentada por el recurrente no era más que una práctica dilatoria o que no tenía las condiciones para justificar su ausencia, así debió consignarlo en forma expresa (antes del dictado de la resolución definitiva) y notificarlo oportunamente al interesado. No existe ninguna evidencia de que ese órgano interno haya actuado de esa forma y la información recabada en el expediente lo desvirtúa”, indicaron los magistrados.

La sentencia explica que el Tribunal Electoral decidió continuar con el procedimiento hasta su resolución final porque estimaron que la inasistencia podía ser suplida por el abogado de Soto, “criterio que -por la naturaleza sancionatoria de estos procedimientos- resultaba totalmente inatendible”.

Por lo que los jueces electorales concluyeron que la agrupación “incurrió en una vulneración al debido proceso, en cuanto a este extremo, lo que impone declarar con lugar el recurso de amparo interpuesto, como en efecto se dispone”.

En manos de la Asamblea Nacional Copiado!

Soto aspira a reelegirse como alcalde de Alajuela, luego de ganar la candidatura el 29 de julio; sin embargo, su nombre debe ser ratificada este sábado 2 de setiembre en la Asamblea Nacional que el PLN mantiene desde las 10:00 a. m.

Al respecto, el alcalde dijo que esperaba que la Asamblea Nacional respete los resultados locales, que le dieron la victoria, por encima del exdiputado Roberto Thompson.

“Creo en la democracia, creo en una Asamblea democrática soberana y en que la gente debe votar libre y sin presiones de nada”, expresó.

La candaditura a la reeleción de Soto también es objetada por el Directorio Político del PLN, que acordó solicitar a los delegados de la Asamblea Nacional no ratificar su nominación.

Según explicó el secretario general del partido, Miguel Guillén, la determinación del TSE no cambia la posición actual de la cúpula y este mismo sábado se presentará una moción para que no se ratifique la candidatura de Soto.

“No tiene ninguna incidencia, yo igual sigo sosteniendo que la candidatura de don Humberto no debe ser ratificada, me parece que él no cumple con algunos requisitos, y en ese sentido, me parece que la Asamblea Nacional hoy se va a pronunciar. Se va a presentar una moción en este sentido”, señaló.

La investigación Copiado!

El alcalde es investigado a nivel partidario por su presunta participación en el denominado caso Diamante, expediente judicial en el que se indagan supuestos casos de corrupción en construcción de obra pública.

El pasado 14 de julio, el Tribunal de Alzada del PLN determinó que el TED debería de proseguir con la investigación contra Soto Herrera, por posibles actos impropios y contrarios a la ética moral que el PLN exige a sus militantes.

El procedimiento interno dirigido a Soto empezó en noviembre del 2021.

Al alcalde se le indaga judicialmente por la supuesta concesión de favores ofrecidos por la constructora Meco con el propósito de asegurarse la obtención de licitaciones y agilizar el pago sus facturas.

