Rodrigo Arias se aparta de debate sobre generadores privados por actividad económica personal

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, se apartó del debate de un proyecto de ley sobre generadores privados de electricidad, este jueves en el plenario del Congreso, porque la discusión tiene relación con actividades económicas personales.

Así lo anunció el jerarca parlamentario antes de que se tramitaran y votaran las 74 mociones de reiteración que el Frente Amplio presentó sobre la iniciativa legal. El plan autoriza que esos generadores puedan exportar energía al Mercado Eléctrico Regional (MER), lo que hoy no está permitido.

Consultado sobre las razones para apartarse, Arias respondió a través de su encargada de prensa que decidió abstenerse de “participar en la discusión y votación de las mociones que se refieren al proyecto de generación eléctrica debido a mi vinculación con el sector”.

Agregó que la misma decisión tomó cuando se discutieron temas vinculados a la producción de azúcar. En el plenario, el presidente de la Asamblea refirió que esa decisión se basa en lo establecido por el artículo 105 del Reglamento legislativo.

Allí se permite a un diputado o diputada excusarse de dar su voto sobre un asunto, y retirarse del recinto, cuando considere que puede otorgar de forma directa un beneficio para sí mismo, su cónyuge, compañero, compañera, sus parientes incluso hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que él o ella posean participación accionaria.

La discusión del proyecto ha estado rodeada de polémica, por el choque entre la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Frente Amplio (FA), pues la primera bancada solicitaba desde hace semanas el avance del plan y los segundos pedían tiempo.

Por un lado, los socialcristianos amenazaron con no dar sus votos para la agenda de proyectos diaria, si no incluían ese expediente, mientras que los frenteamplistas amenazaban con no apoyar la agenda, si se veía exclusivamente ese proyecto.

Después de choques y reclamos, el trámite se abrió en el plenario, este jueves. Si bien los frenteamplistas estuvieron abiertos a la discusión y votación de las mociones, las dudas llenaron a la fracción de Liberación Nacional (PLN).

Esta fracción pidió recesos y se notaron divergencias a lo interno. Katherine Moreira, Montserrat Ruiz, Dinorah Barquero y Francisco Nicolás votaron mociones en sintonía con las propuestas del FA.

Ruiz explicó, luego de una discusión que sostuvieron los liberacionistas, que hay mucho interés de la fracción por fortalecer el proyecto y evitar que haya problemas, revisando y estudiando en profundidad las mociones frenteamplistas.

Una de las preocupaciones planteadas por Sofía Guillén es que se les permita a los nueve generadores privados que exporten y eso tenga consecuencias en las tarifas eléctricas para los costarricenses.

Actualmente, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) exporta energía y el retorno de excedentes por esa exportación sirve para subsidiar las tarifas en el país, pero eso no está previsto en la exportación de los privados.

Otra de las preocupaciones tiene que ver con el uso de la infraestructura para la exportación de energía de generadores privados, por lo que se busca exigir que estos corran con los costos y no sea este una especie de servicio gratuito que reciban del ICE.

Después de acordar y realizar una hora efectiva de discusión sobre el proyecto, el plenario levantó la sesión a las 6:24 p. m., y continuará la próxima semana.