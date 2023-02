Renuncia presidente del Sinart, Allan Trigueros

Allan Trigueros Vega renunció este martes a su cargo como presidente ejecutivo del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart).

De acuerdo con un comunicado de prensa de Casa Presidencial, el jerarca presentó su carta de renuncia alegando “motivos de salud”.

“Lamentamos profundamente la baja tan sensible de don Allan Trigueros, sin embargo, esperamos que su situación se resuelva pronto”, expresó el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

“Agradecemos el tiempo al servicio del Sinart y del país, deseando muchos éxitos en sus futuros proyectos”, agregó el mandatario.

Trigueros Vega asumió ese cargo el 22 de junio del 2022, con el mandato de volver “hacia el pueblo” el rostro de los medios de comunicación estatales.

Durante su gestión, Sinart tuvo a cargo la transmisión de las conferencias de prensa del presidente Rodrigo Chaves, que se celebran cada miércoles, posterior a las sesiones de Consejo de Gobierno.

La Nación intentó conocer los motivos de su renuncia; no obstante, el comunicador no respondió el teléfono previo a esta publicación.

El expresidente del Colegio de Periodistas (Colper) asumió ese cargo luego de que fracasó el nombramiento de Éricka Nahrgang, quien fue designada inicialmente por el presidente.

La productora audiovisual no pudo asumir debido a que no cumplía con los requisitos para ese cargo, pues no estaba incorporada al Colper y no había validado en el país su título de Producción Audiovisual obtenido en la Universidad de Misisipi, Estados Unidos.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que, en los próximos días, estará anunciando al nuevo jerarca del Sinart.

Allan Trigueros se convirtió en la baja número 15 de la administración de Rodrigo Chaves.

Recién la semana anterior, el mandatario anunció la salida de los jerarcas del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder).

Las figuras cesadas son Carlos Enrique Alvarado, quien estaba al frente del Micitt, así como Roberto Gumzán y Eduardo Robert, ahora expresidentes ejecutivos del AyA y del Inder, respectivamente.

Rodrigo Chaves les pidió las cartas de renuncia al considerar que los jerarcas no cumplían con los parámetros que él les impuso.