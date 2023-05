Pilar Cisneros: Este no era el momento para presentar una reforma fiscal

La jefa del PPSD, Pilar Cisneros, aseguró que no le consultaron sobre la reforma fiscal que se presentó en el Congreso, en momentos en que se discuten dos polémicas iniciativas en el plenario, sobre crimen organizado y sobre jornadas 4-3. Foto: Asamblea Legislativa.

La jefa de la fracción del partido de gobierno, Pilar Cisneros, aseguró este miércoles por la mañana, en una entrevista radiofónica, que este “no era el momento de presentar una reforma fiscal”, en medio de la importante discusión de dos proyectos de ley en la Asamblea Legislativa.

Consultada por el periodista Henry Rodríguez, en la emisora El Mundo Radio, Cisneros respondió: “¿Qué quiere que le diga? No era el momento”, y manifestó que ni la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, ni el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta, le consultaron al respecto.

Así lo reprodujo, precisamente, el medio digital elmundo.cr, a partir de las declaraciones que dio la vocera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en el medio radiofónico.

Según Henry Rodríguez, la jefa del partido de Gobierno le aseguró que se quejaría ante el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Actualmente, el Congreso discute de lleno el proyecto de reforma a la Ley contra el Crimen Organizado y el de jornadas laborales 4-3.

En ese marco, el Gobierno presentó cinco proyectos que incluyen subir a un 30% el impuesto de renta para las pequeñas y medianas empresas, subir a un 13% el impuesto de valor agregado (IVA) para boletos de avión y a un 2% para implementos médicos, así como introducir la renta global.

De hecho, Cisneros, en la misma entrevista, defendió la idea de subir la renta a las pequeñas empresas pues sostuvo que ello sería un estímulo para que crezcan.

La Nación solicitó el audio de la entrevista, pero este estaba cortado por causa de un fallo eléctrico que tuvo la emisora.

'Voy a ver si se le consultó'

En Casa Presidencial, El Observador preguntó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, su criterio por lo dicho por Cisneros.

“Doña Pilar cuenta con todo mi respeto y mi aprecio. No sé, yo no vigilo todo, voy a revisar si se le consultó o no.

“El Ministerio de la Presidencia tiene esa labor y, bueno, nosotros estamos presentando el proyecto en este momento. Para eso viene el debate nacional, los análisis, lo que la gente no sabe que es que solo el 10% más alto de los ingresos más altos de este país van a pagar un poco más para bajarle a los más pobres y, además, el Gobierno queda tablas.

“Si no es el momento de presentar eso, ¿cuándo es el momento en un país que está en la lista de países más desiguales del mundo?”, cuestionó Chaves.

El ministro de Hacienda agregó que ya sostuvo conversaciones con Cisneros y con la ministra Natalia Díaz. “Creo que ellas tienen claridad del objetivo del proyecto; obviamente, hay una parte técnica que vamos a discutir con ellos, no solo con la fracción del Gobierno, sino también con los demás diputados”, dijo Acosta.