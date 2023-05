Partido ‘rodriguista’ sufre traspié de cara a elecciones municipales: TSE anula Asamblea Nacional

“Se anula la Asamblea Nacional del partido Pueblo Soberano del pasado 15 de enero de 2023 y los acuerdos en ella adoptados. En consecuencia, se retrotraen los trámites internos partidarios al momento previo al de celebración de esa asamblea”.

Esa es la resolución que emitió el martes 16 de mayo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el autollamado “partido rodriguista”, que se atribuye representar los ideales del mandatario Rodrigo Chaves Robles.

La anulación de esa Asamblea Nacional complica la participación del Partido Pueblo Soberano (PPS) en la campaña electoral con miras a las elecciones municipales del domingo 4 de febrero del 2024.

Ese 15 de enero, el PPS realizó la Asamblea Nacional, precisamente, para constituir la nueva agrupación.

Gerardo Medina Angulo, secretario general del PPS, fue quien presentó el recurso de amparo electoral ante el TSE contra la fundadora y presidenta del partido, Mayuli Ortega Guzmán, quien labora en la Casa Presidencial en lo que llaman enlace territorial.

Medina reclamó que violentaron sus derechos electorales como ciudadano al no convocarle a la Asamblea Nacional del 15 de enero del 2023, realizada en Escazú, San José. Alegó que no obtuvo información sobre la forma de inscripción, ni los puestos internos que se designarían en dicha sesión.

“Siempre he luchado por los derechos electorales del ciudadano y creo que no deben ser violentados. Además, al acudir a la máxima instancia electoral del país, debemos tener la seguridad y tranquilidad de que las decisiones se toman después de un análisis exhaustivo por parte de los magistrados encargados de cada asunto.

“Así que estoy muy contento en ese aspecto, ya que el tribunal me dio la razón y corroboró cada uno de mis planteamientos en dicho recurso. Lo más importante es que declararon nula la Asamblea a la cual no fui invitado.

“Si a mí no me convocan a una Asamblea Nacional lo primero es que veo es que hay una discriminación, y no puede haber discriminación, ni racial, ni sexual, o sea de ninguna clase en un partido político”, declaró Medina a La Nación.

Gerardo Medina, secretario general del Partido Pueblo Soberano., presentó el recurso de amparo contra la presidenta Mayuli Ortega. Foto: Cortesía.

Andrei Cambronero, director del despacho de la presidencia del TSE, afirmó que en el recurso de amparo electoral planteado por Medina, quien además es delegado de la provincia Guanacaste ante la Asamblea Nacional, se constató que le negaron sus derechos para postularse, deliberar, hacer uso de la palabra y hasta participar en votaciones.

“Corresponde a la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos valorar cuál es el impacto de esa decisión del Tribunal Supremo de Elecciones en el proceso de inscripción del partido”, comentó Cambronero a La Nación.

A la pregunta concreta de si el PPS podrá inscribirse en el proceso para elegir alcaldes y regidores municipales en febrero, respondió: “A la Dirección General del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos es a la que le corresponde decidir si un partido se inscribe o no de acuerdo con los requisitos legales previstos para ello. Contra cualquier decisión que adopte el registro electoral, sea inscribiendo un partido o denegando la inscripción, cabe además recurso de apelación electoral ante el pleno de magistrados electorales, quienes en definitiva decidirán ante esa impugnación si el partido se inscribe o no. En este momento es prematuro determinar cualquier curso de acción”, dijo Cambronero.

El Partido Pueblo Soberano comenzó su proceso de formación en setiembre del 2022 con Mayuli Ortega como presidenta y la exdiputada del Movimiento Libertario, Mireya Zamora, como presidenta suplente.

Zamora fue una de las líderes de una manifestación que se dio en setiembre, en la plaza de la Democracia, a favor de la gestión del mandatario Rodrigo Chaves. En marzo, sin embargo, fue despedida de su cargo en Casa Presidencial.

Mayuli Ortega, quien labora en Casa Presidencial con el mandatario Rodrigo Chaves, es la fundadora y presidenta del Partido Pueblo Soberano. (Jose Cordero)

