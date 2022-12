Insólito: Diputados desperdiciaron oportunidad de interrogar a extesorero de Figueres

Los diputados de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales convocaron a comparecer a Fernando Batalla Esquivel, tesorero de campaña del excandidato José María Figueres, y lo tuvieron este lunes sentado en la silla de comparecientes. Sin embargo, dejaron pasar la oportunidad de interrogarlo de manera insólita.

Batalla entró después de la comparecencia de Figueres, quien respondió preguntas sobre el polémico video “salto al vacío”, sobre asesores extranjeros y sobre su viaje a República Dominicana antes de la segunda ronda.

El compareciente era una figura importante en la investigación del video, pues Marcos Blanco, de la agencia de publicidad La Tres, declaró al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que Batalla lo instruyó para que hablara con el abogado y exmagistrado suplente, Moisés Fachler, a fin de coordinar el pago al productor audiovisual Eloy Mora por la producción del clip “salto al vacío”.

No obstante, Fernando Batalla leyó una declaración de tres minutos y, cuando la presidenta del foro investigador, la liberacionista Dinorah Barquero, preguntó dos veces si algún diputado presente querría hacer uso de la palabra para entrevistar a Batalla, nadie respondió.

Frente al silencio de los diputados presentes, Barquero procedió a levantar la sesión y, en ese preciso momento, la diputada Ada Acuña, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), levantó la mano.

Entonces, se armó una polémica que terminó como si se tratara de una revisión de jugada en la copa mundial de fútbol, a través del VAR (video assisted referee).

La diputada Acuña reclamó que se le ignoró para que ella no preguntara y que no le dieron la palabra.

La técnica de la comisión respondió, ante consulta de los presentes, que se podía reabrir la comisión bajo el criterio de rectificación de los actos, pero la socialcristiana Vanessa Castro, como presidenta de otros órganos legislativos, dijo que no se podía sentar ese precedente de forma incorrecta.

“Me preocupa más que hagamos un acto de la manera incorrecta. Me parece que estamos cometiendo un error de procedimiento. No quiero que un tema reglamentario me afecte luego como presidenta de una comisión”, enfatizó la socialcristiana.

En el momento en que Barquero levantó la sesión, estaban afuera del salón Pilar Cisneros, del PPSD, y Ariel Robles, del Frente Amplio, quienes sí tenían interés en preguntar, pero los propietaros Francisco Nicolás, del PLN; Fabricio Alvarado, de Nueva República, y Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP), no habían levantado la palabra para cuestionar.

Los diputados de ese foro, y los legisladores que asisten sin ser miembros propietarios, suelen esperar que alguien más pida la palabra, porque varios prefieren dejar sus preguntas para después. Sin embargo, eso les costó caro esta vez.

Debido a los señalamientos de Castro y a la posibilidad de que se diera un vicio de nulidad, al final se realizó una revisión de la grabación del momento exacto en que Barquero levantó la sesión y se prefirió dar por cerrada la comparecencia.

El desperdicio de esa audiencia de Fernando Batalla causará que se tenga que recibir en una nueva ocasión al extesorero de la campaña de José María Figueres.