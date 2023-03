Industrias alzan la voz contra manejo del tipo de cambio: ‘No quieren entender’

El presidente de la Cámara de Industrias, Enrique Egloff, levantó la voz contra el manejo del tipo de cambio por parte del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y, a la vez, criticó declaraciones del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, sobre la caída del precio del dólar. Así lo hizo ver durante una reunión con los jefes de las fracciones legislativas.

Egloff, junto con representantes de la Cámara de Exportadores de Piña y de la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), se reunió con los diputados hoy para que “ayuden a convencer al Banco Central de que actúe y que el Gobierno apoye”.

Presidente de industriales alza la voz contra manejo de tipo de cambio

“Es inaceptable. Tenemos que proteger el empleo, ¿o es que sin empleo la gente va a poder pagar sus deudas, sus tarjetas en dólares, sus préstamos por vivienda? No sé en qué país se vive. Es lo que no se entiende o no se quiere entender”, cuestionó.

Criticó que, el año pasado, el Banco Central intervino cuando el dólar llegó a ¢700 para frenar el crecimiento, pero no lo hace ahora cuando llega a ¢550.

Para las empresas exportadoras, que reciben la mayoría de sus ingresos en dólares, la caída en el tipo de cambio significa una pérdida de poder adquisitivo que afecta sus costos de operación en el país. Egloff calificó el fenómeno como una pérdida de competitividad frente a competidores en otros países.

“Es muy simple, pedimos que haya un manejo responsable del tipo de cambio. Ahora, vemos que el ministro de Hacienda (Nogui Acosta) plantea la posibilidad que se va a favorecer el pago de la deuda y las finanzas públicas del Estado, si el dólar llega a ¢500″, apuntó.

El presidente de la Cámara de Industrias cuestionó que Nogui Acosta dijera que el tipo de cambio bajo le conviene al Gobierno.

‘Estamos jodidos’ Copiado!

Egloff dijo que “si no hay sector productivo, estamos jodidos, no hay empleo”. También, remarcó que los despidos, “aunque cueste creerlo, vienen en camino”.

Según declaró, algunas empresas ya han hecho recortes de personal por pérdida de la competitividad.

“No pueden seguir permitiendo que se siga apreciando el colón, sin tomar decisiones que el BCCR está facultado a tomar, porque además del control de la inflación, que ha llegado a niveles bajos, es el momento de actuar, como no lo hicieron a tiempo y debieron hacerlo para evitar que el dólar llegara a ¢550″, reclamó.

Lo que dijo Nogui Acosta Copiado!

El 7 de marzo, al hablar de la situación de la deuda pública, el ministro de Hacienda explicó a los diputados que si el dólar baja a ¢500, entonces habría más espacio en el Presupuesto Nacional.

“El 62% de la deuda está en colones, un 33% en dólares y un 4% en otras monedas”, declaró Acosta en ese momento. Al bajar el tipo de cambio, al Gobierno le cuesta menos pagar los intereses de la deuda en moneda extranjera.

El miércoles de esta semana, por su parte, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, afirmó que la caída en el tipo de cambio es producto de una sofreoferta de dólares impulsada por una mayor confianza en las finanzas del Gobierno. Agregó que el tipo de cambio bajo “es ‘bueno pa’ unos y malo pa’ otros’”, por lo que él no tomará partido.

Frente a lo dicho por Egloff en la reunión de jefaturas, por la afectación a los exportadores, principalmente, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, destacó que en el Congreso se pueden hacer dos cosas.

La primera es revisar el artículo 2 de la ley orgánica del BCCR, con una reforma que ya está en la Comisión de Hacendarios, expediente 23.165, que obligaría al Banco Central a priorizar no solo la inflación, sino también la economía real y el desempleo.

Además, se puede legislar sobre el mecanismo para evitar el ingreso de capitales “golondrina” o especulativos al país, que fue una de las causas que el economista Gerardo Corrales señaló, en la misma reunión, como culpable de que haya exceso de dólares.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, alegó que el BCCR tiene independencia y que ella no tiene nada que ver con los manejos de la entidad, porque uno de los representantes de los empresarios apeló a ella directamente para que tome acciones. Se trata de Abel Chaves. Presidente Cámara de Piñeros.

“Vinieron a regañar a la persona equivocada. El presidente Chaves me dice que el BCCR tiene independencia. Hay una preocupación en el Gobierno por arreglar la situación. La señal de ayer fue muy débil, pero fue una primera señal”, enfatizó.

No obstante, Enrique Egloff cuestionó ese argumento de la independencia del Central, porque dijo que esa entidad está ceñida en que el tipo de cambio baje, además de que el propio Nogui Acosta habló de la conveniencia.