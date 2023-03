Gobierno declara emergencia en Crucitas por contaminación de agua con mercurio

El Gobierno de la República declaró este jueves emergencia por la contaminación del agua de consumo humano con mercurio en Crucitas de San Carlos.

La determinación llegó luego de que, el pasado 22 de febrero, los regidores de San Carlos pidieron de forma unánime al presidente Rodrigo Chaves Robles declarar la emergencia, debido a las altas mediciones de contaminación del agua, con resultados de laboratorio de hasta 65 veces la cantidad máxima admisible del metal pesado.

La declaratoria permite canalizar recursos y facilitar contrataciones para dar solución al problema.

Especialistas determinaron que, en este momento, tomar agua de la región afectada por la minería ilegal “representa un riesgo elevado para la salud de la población”.

La situación es consecuencia de una invasión de mineros que utilizan mercurio para extraer oro de forma artesanal, con lo que el metal se filtra en el suelo, contaminando las aguas subterráneas, además de que llega a los ríos.

San Carlos pide declarar emergencia por mercurio en agua

Anteriormente, el presidente del Concejo Municipal de San Carlos, Juan Diego González, declaró que, para atender la problemática del agua contaminada con mercurio, es necesario construir tuberías desde Santa Rosa de Pocosol hasta Crucitas. Por eso, con el objetivo de contar con más recursos económicos y trámites expeditos, pidieron al Gobierno declarar emergencia.

“Hay comunidades a las que no se puede acceder. A Chorreras el cisterna intentó ingresar tres veces y no lo logró. La maquinaria municipal está trabajando en estos caminos, pero hay un grave problema, y es que la época lluviosa va a entrar dentro de muy poco. Repartir agua en cisternas no es sostenible en el tiempo”, explicó González en Hablando Claro el miércoles 1.° de marzo.

Regidor relata caos y abandono en Crucitas