Exministra informó a relator de OEA de su desacuerdo con retórica de Chaves contra prensa

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro Molina, quien fue destituida el viernes 2 de setiembre tras apenas cuatro meses de gestión, le informó al relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Pedro Vaca Villarreal, su desacuerdo con la retórica del presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra la prensa.

“Se lo hicimos ver al relator de la OEA, se lo hice ver al Colegio de Periodistas, les dije que las expresiones del presidente son sus expresiones, pero no fue una línea editorial o comunicación que haya sido del Ministerio de Comunicación”, afirmó la exjerarca a La Nación.

Navarro agregó que ella nunca estuvo de acuerdo con los epítetos lanzados por Chaves a los periodistas, como hablar de “prensa canalla” o de que el gremio es una fauna en la que hay “rinocerontes” y “ratas”, como dijo el mandatario el 4 de agosto. Según dijo, a ella y a su equipo esas afirmaciones les produjeron dolor.

“Cuando don Rodrigo habla de fauna a mí me duele; incluso, yo, personalmente le dije que nosotros somos fauna, pero fauna buena. ¿Por qué? Porque mis chicos se sintieron mal, les incomodó y les dolió muchísimo, porque son periodistas también los que estábamos en el Ministerio”, expresó.

“Esto viene directamente de un criterio personal del señor presidente. En Presidencia hay mucha gente, hay un despacho, pero es el señor presidente que, por su fuero interno, personal, él ha querido decir lo que ha querido decir, es un temperamento, es su forma de ser y es su forma de expresarse; ahí ningún ministro podría decirle ‘señor presidente cállese’, porque no se puede, es el presidente de la República”.

“Nosotros le aconsejamos seguir lo que dijera en el guion. Que él se saliera del guion o de la línea que le aconsejamos, ya es un asunto de él. No fue una política nuestra y nosotros nunca le aplaudimos ese tipo de expresiones”, manifestó la exministra, quien tiene 63 años, es graduada en Periodismo e incluso fue profesora universitaria de esa carrera.

Precisamente, el jueves 1°. de setiembre, el relator de la OEA, quien es abogado de profesión, tuvo un encuentro virtual con comunicadores costarricenses, en el cual alertó sobre una tendencia creciente de la violencia contra periodistas por parte de las autoridades de Gobierno. Eso se refleja, dijo, en “señalamientos y discursos estigmatizantes por parte de liderazgos públicos”.

La Relatoría opera en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y tiene como misión la “protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”. Pedro Vaca, quien es colombiano y ocupa el cargo desde 2020, tiene la responsabilidad de elaborar un informe anual sobre la situación de la libertad de expresión para la CIDH.

Así se refiere el presidente Chaves a la prensa

‘Tiene que olvidarse de eso, ya no está en campaña’ Copiado!

Navarro insistió en que los ataques a la prensa nunca salieron del Ministerio que ella dirigía, sino que venían de la campaña electoral.

“Yo nunca di ninguna orden, ni lo hice personalmente, de que se callara a la prensa ni que se insultara a nadie. Que el presidente dijera ‘prensa canalla’ es un discurso que viene de su campaña y yo lo que digo es que no es canalla la prensa (...). La prensa no puede ser una prensa complaciente que aplaude todo lo que hace el poder, porque eso sería también aberrante.

“Lo que pasó en campaña todavía es parte de esas heridas abiertas. Creo que tiene que superarse, ya no está en campaña; ya es el presidente, tiene una investidura y, en ese sentido, tiene que olvidarse de eso. Él (Chaves) ya es el presidente, no necesita llamar fauna ni prensa canalla a la prensa. Su responsabilidad, como el funcionario público de más alto rango en nuestro país, es responder a lo que se le pregunta siempre y cuando tenga tiempo”, indicó.

‘De haber sabido el costo, no habría aceptado el puesto’ Copiado!

La exjerarca de Comunicación aseguró haber realizado una reflexión sobre su labor en este gobierno y dijo que, de haber sabido que iba a tener un costo tan alto para su integridad, no habría aceptado el puesto.

“Afortunadamente, estamos en un país democrático donde existe libertad de expresión, libertad de prensa. Yo sí creo que tiene que haber una profunda reflexión en el Colegio de Periodistas, entre periodistas, escuelas de Comunicación, de revisar qué está sucediendo”, adujo.

‘Los discursos de odio nos están dañando’ Copiado!

“Ya las Naciones Unidas lo hizo ver, los discursos de odio nos están dañando a todos. Ahora, la gente está haciendo marchas para apoyar al presidente y atacar a la prensa, está el clima social, esta división es muy grave para el país”, comentó Navarro.

“No podemos seguir con discursos de odio de la población a la prensa, del poder a la prensa y de la prensa al poder. Tenemos que llegar a un proceso profundo que revisión, por la paz de este país”.

‘No me vendí’ Copiado!

Navarro aseguró que ha recibido acoso tras su paso por el Gobierno. Incluso, asegura que ha recibido mensajes de odio e insultos en su teléfono personal. Sobre su salida, indicó que solo el mandatario sabrá cuales fueron las razones.

“Yo no me vendí ni tampoco soy una persona política, soy una ministra que hizo su trabajo, fui una ministra que hizo un trabajo técnico”, destacó.

Según dijo, ella le dejó claro al presidente que no entraría a entablar discusiones y hacer señalamientos directos contra los periodistas, “el error que cometieron otros ministros de salir a la loca a responder y ponerme a pelear con los medios”.

Navarro explicó que su labor como jerarca de Comunicación fue técnica, ya que se dedicaba a la asignación de comunicados, transmisión de conferencias y producción audiovisual, entre otras labores.

“Yo nunca estuve de acuerdo y se lo hice ver varias veces (con los ataques a la prensa), empezando en la primera reunión con las oficinas de prensa. Yo Patricia Navarro Molina nunca dije que había un enemigo fuera, esas no fueron mis palabras, esa fue otra persona que las dijo”, comentó.

La exministra rechazó las críticas surgidas sobre falta de espacios para la prensa para hacer consultas, pues aseguró que la medida obedece a la gran cantidad de medios que asisten a las conferencias.

“Es poco el tiempo; el presidente contesta ampliamente, es algo que yo sé que sigue siendo una molestia para los periodistas y el que llegue tendrá que resolverlo, pero desde mi fuero interno yo nunca, en mi ejercicio profesional, ni promoví ni realicé personalmente ningún acto que violentara la libertad de prensa ni la dignidad de los periodistas”, señaló.

Sobre su sucesor, dijo: “Si yo le aplaudo todo al presidente, entonces ¿dónde está mi criterio profesional? Uno tiene que tomar distancia para poder aconsejar y ayudar en ciertos espacios en donde hay fallas de comunicación.

“Si llegara alguien así imagínese qué problema tendríamos. Sería alguien que simplemente acataría una línea de pensamiento o una política de comunicación que podría ser muy grave; alguien que no sea crítico y que no le diga el presidente o no tome distancia y se meta en un círculo, o en un espacio donde no entienda que su trabajo debe ser respetuoso con la prensa, por supuesto que va a tener problemas”.

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, afirmó que, de haber sabido el costo que implicaba el paso por este Gobierno, no habría aceptado el puesto. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Chaves ataca a ‘La Nación’, expresidentes, la SIP y canales de TV