Eliécer Feinzaig y Nogui Acosta chocan por cifras fiscales

En dos sesiones distintas, el diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, chocaron por diferencias en el abordaje de las cifras fiscales del país. Las discusiones giraron en torno a la deuda pública, el supuesto “megacaso” de evasión fiscal y la negociación del FEES.

Los desencuentros ocurrieron en la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, el martes y miércoles de esta semana. Llegaron al grado de que tanto el legislador como el ministro elevaron el tono de voz al momento de hacer descargos o refutar posiciones.

La discusión del miércoles aumentó de intensidad cuando el ministro dijo que, por culpa de los diputados, será imposible aumentar este año, en un 1%, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas.

Acosta negó que, en la negociación del año pasado con los rectores universitarios, hubiese asumido el compromiso de aumentar el FEES en un 1% para el 2024. Dijo que, más bien, se trataba de “una expectativa” mientras Hacienda buscaba espacios fiscales. “Hicimos los números y no da”, dijo señalando al frente con su dedo índice derecho.

Y preguntó a los diputados qué partida se debe recortar para hacer la transferencia a las universidades.

Poco antes, el ministro había asumido la responsabilidad de no otorgar el incremento, pero repartió su culpa con los diputados por haber hecho un recorte al pago de intereses de la deuda pública de ¢81.000 en el Presupuesto Nacional del 2023. Según su decir, eso generó menos ahorro del esperado para otros gastos.

“Logramos que bajara el costo de los intereses y ahorráramos ¢40.000 millones; por eso, giramos recursos a la carretera de San Carlos, a Cultura y por eso dimos ¢10.000 millones que ustedes le dieron a la Corte, pero no alcanza para tanto, solo ¢40.000 millones y todavía vamos por dentro en las proyecciones por ¢40.000 millones.

LEA MÁS: FEES 2024: Hacienda avisa a universidades que no reconocerá 1% por inflación en presupuesto para próximo año

“La pregunta que es cómo le decimos a los rectores: ‘¿A qué le voy a quitar? ¿A los adultos mayores, a las municipalidades? ¿Soy y el que puede hacer eso? ¿Soy yo el que les voy a decir a ustedes qué recursos que ustedes asignaron no vamos a ejecutar y le vamos a dar a los rectores? ¿O ustedes de mutuo propio van a decirle a los rectores? Yo no puedo, yo no puedo ser irresponsable”, declaró el ministro.

Feinzaig le llamó la atención a Acosta por “incurrir en excesos verbales que pueden causar mucho daño al país” y le cuestionó sus afirmaciones sobre el FEES, la deuda pública y el supuesto “megacaso”.

‘Ministro, ¿dónde estudió economía?’ Copiado!

“Ministro yo no sé cuál es la escuela donde usted estudió Economía. Donde yo estudié Economía, nos hablaron mucho del poder de la palabra de los jerarcas en economía, de la persuasión moral y esto es algo que uno se lo toma en serio.

“Porque, al final de cuentas, cada vez que el ministro de Hacienda o el presidente del Banco Central da declaraciones, la gente lo escucha, analiza y toma decisiones con base en esa información. Si es información falsa o incendiaria, pueden tomar decisiones que terminan siendo perjudiciales para el país.

“Excesos verbales como el de haber anunciado un megacaso de evasión fiscal cuando ya había un informe tres meses antes en el ministerio diciendo que no lo existía”, fustigó el diputado jefe del PLP.

El “megacaso” es la denuncia anónima que Hacienda envió al Ministerio Público en contra del empresario Leonel Baruch, presidente del Banco BCT y del medio CRHoy, y que fue anunciada por el ministro en enero pasado, a pesar de que un informe interno había descartado el caso.

LEA MÁS: Comunicado de Hacienda confirma falsedad de afirmación de Nogui Acosta ante diputados

Sobre la deuda pública, Feinzaig recordó que Chaves aseguró que, en febrero, el Gobierno había logrado bajarla a menos de un 60% del producto interno bruto (PIB) y que eso permitiría levantar restricciones al gasto público como el congelamiento de salarios públicos.

En cambio, Acosta hizo ver el martes en Hacendarios que la cifra no era definitiva y que variaba conforme aumenta el saldo de la deuda y crece o se ralentiza la economía.

Sería hasta el 2027, proyectó el ministro, que la deuda bajaría del 60% y será hasta ese momento que se levanten las limitaciones.

El diputado reprochó que el mandatario haya anunciado con bombos y platillos la reducción del porcentaje del endeudamiento, cuando, según sus palabras, se sabe que la cifra no era confiable.

El diputado le preguntó cuál afirmación era la correcta, si lo que se anuncia en una conferencia de prensa espectacular o lo que el ministro dice en Hacendarios cuando pide aprobar préstamos internacionales.

En el choque del miércoles, Feinzaig le manifestó a Nogui Acosta su enojo por la culpa que echó a la legisladores por no poder incrementar el 1% al FEES. El diputado recordó que él votó en contra del recorte de ¢81.000 millones al pago de intereses de la deuda, y que, de todas formas, el dinero sería utilizado para el pago de los intereses de la deuda.

A las críticas se sumaron otros diputados como el socialcristiano Carlos Felipe García y el fabricista José Pablo Sibaja.