Diputados del PUSC piden declarar inconstitucional el plan de empleo público con alegato de José María Villalta

Cinco de los ocho diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), incluido el jefe de bancada Pablo Heriberto Abarca, adoptaron un alegato del candidato presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, para atacar la reforma al empleo público, en una nueva consulta sobre la constitucionalidad del proyecto ante la Sala IV.

Abarca, Pedro Muñoz, María Inés Solís, Oscar Cascante y José María Guevara se unieron a otros ocho legisladores para pedir a los magistrados declarar inconstitucional la votación de la reforma a causa de que estamos en periodo electoral.

Esa fue la tesis que sacó a última hora el político frenteamplista en el plenario legislativo antes de la votación del proyecto en primer debate, el martes pasado. El argumento fue rechazado. por el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa.

El candidato del FA alegó que el plan no se podía aprobar porque el artículo 97 de la Constitución Política prohíbe a la Asamblea Legislativa aprobar leyes contra las cuales se haya manifestado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) seis meses antes y cuatro meses después de unos comicios.

Ese numeral de la Carta Magna se refiere a “proyectos de ley relativos a materias electorales”. El artículo, además, establece que el Congreso requiere de 38 votos para apartarse del criterio del TSE en reformas relativas a esta materia.

Villalta argumentó que el TSE objetó el proyecto por la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en la planilla del órgano electoral y que la materia del empleo afecta el desarrollo de las elecciones.

La consulta firmada este miércoles por los diputados dice: “De ahí que durante los seis meses previos y los cuatro meses posteriores a las elecciones nacionales, por disposición del numeral 97 Constitucional, el criterio del TSE resulta vinculante para la Asamblea Legislativa, por lo está impedida de aprobar el proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente 21336, tal y como ha resuelto el propio Tribunal.

“Este vicio sustancial de procedimiento fue alertado oportunamente por los diputados José María Villalta, Paola Vega y Walter Muñoz, en el plenario legislativo.

“Es con fundamento en lo anteriormente expuesto que consideramos que la aprobación de primer debate es inconstitucional y su aprobación no se puede dar por encontrarse dentro del plazo constitucional dispuesto en el artículo 97″.

Por su parte, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea concluyó que el proyecto de “no toca el núcleo duro del derecho electoral, no afecta los principios, derechos y garantías electorales fundamentales, ya que no se afectan los mecanismos de la democracia directa, no afecta el sufragio ni la estructuración de los órganos electorales, ni el proceso electoral, ni la justicia electoral, ni lo relativo a los partidos políticos, ni a temas de financiamiento político, fiscalización y responsabilidad, ni al sistema electoral y las fórmulas electorales”.

Junto con los diputados del PUSC firman la consulta José María Villalta, Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del partido Integración Nacional (PIN), el restauracionista Melvin Núñez, y los independientes Paola Vega, Shirley Díaz, Erick Rodríguez y Dragos Dolanescu.

Los únicos socialcristianos que no firmaron la consulta son Erwen Masís, Aracelly Salas y María Vita Monge.