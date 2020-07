“Es decir, no hay un recorte ni un ahorro en materia de plazas vacantes. Lo anterior no solo contradice la norma presupuestaria número 12, que es Ley de la República, sino que, además, establece que el contenido presupuestario de toda plaza vacante no utilizada durante el primer semestre del 2020, se debe rebajar en el presupuesto extraordinario y reducir los recursos presupuestarios del servicio de la deuda”, afirmó Delgado.