Destitución de viceministro de Cultura escaló a Casa Presidencial con denuncias de imposiciones

Ernesto Calvo dijo que su destitución fue acordada en una reunión con la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, y la vicepresidenta Mary Munive.

La destitución de Ernesto Calvo Álvarez del cargo de viceministro de Cultura, por supuesta pérdida de confianza, fue una decisión que se tomó en Casa Presidencial luego de que él denunció supuestas imposiciones e irregularidades en la institución, según relató el exfuncionario a La Nación.

Calvo afirmó que fue convocado por la vicepresidenta Mary Munive a una reunión, en Zapote, el pasado 1.° de agosto, junto con la jerarca del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), Nayuribe Guadamuz.

Dos días antes, él le había enviado a Munive un oficio de 10 páginas relatando supuestas decisiones arbitrarias en la cartera de Cultura.

Denunció, por ejemplo, la orden emitida por la ministra Guadamuz de destituir al director del Centro de Cine, Raciel del Toro, decisión que solo puede resolver el Consejo de Cinematografía y Audiovisual (CRCA).

Además, cuestionó la contratación de una funcionaria proveniente del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), como directora del Centro de Conservación de Patrimonio, a pesar de que, según dijo, no tiene experiencia en manejo de patrimonio cultural.

También reclamó, la cancelación “de forma unilateral” del Festival Vivir Cultura, que se realizaría en diciembre, con el propósito de auxiliar al sector cultural golpeado por los efectos económicos de la pandemia.

En la misma carta, dijo que la ministra amonestó en el expediente a la directora del Museo Nacional, Ifigenia Quintanilla, por enviar datos de gastos publicitarios en redes sociales sin el formato exigido por la jefa de despacho.

El ex viceministro dijo que, después de conocer sus alegatos, la ministra Nayuribe Guadamuz le pidió la renuncia por supuesta pérdida de confianza. La idea fue aceptada por la vicepresidenta, Mary Munive. Incluso, según denunció Ernesto Calvo, lo amenazaron con consecuencias legales de dar declaraciones a la prensa.

“A pesar de que hay una serie de cuestionamientos a la ministra vinculados a denuncias por malos tratos y arbitrariedades que no se han expresado a nivel escrito, según dijo la vicepresidenta, la ministra dijo que ‘bueno, dada mi actitud, no tiene confianza y que ella considera que yo debo salir del ministerio’. Yo le digo que sí, que efectivamente no creo en su gestión, porque no ha demostrado liderazgo, ni capacidades, ni conocimientos del sector, y que además estoy exponiendo cuestionamientos”, relató Calvo.

El ex viceministro agregó que “la vicepresidenta lo que dijo en ese momento es que, como no existía la posibilidad de un acuerdo entre nosotros, yo soy el que debo marchame. Yo le planto que no voy a renunciar, que por favor me envíen una carta de despido. A mí todavía no me ha llegado ningún oficio, no sé los términos en los que fui despedido, porque yo no quise renunciar”.

Además, Ernesto Calvo denunció que, al término de ese encuentro, fue amenazado con posibles denuncias legales si hablaba con la prensa. En ese encuentro también participaron los jefes de despacho y el viceministro administrativo de Cultura, Alexánder Castro.

“Se me hizo saber en esa reunión que, si decía algo más allá de lo que ellos podrían considerar como verdad, podría tener repercusiones legales para mí. Se me hizo saber en esa reunión que si daba declaraciones a la prensa que ellos consideraran tergiversadas, eso iba a tener repercusiones legales”, manifestó Calvo.

La Nación envió consultas sobre este tema a la vicepresidenta, Mary Munive, y a la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz. No obstante, aún no se reciben respuestas.

Ernesto Calvo, que dijo haber liderado el sector Cultura de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, afirmó que ha sido víctima de acoso laboral y persecución en dicho Ministerio.

“A medida de que fueron pasando estas cosas me di cuenta de que ahí yo me apegaba a los intereses, a las arbitrariedades de estas personas, o tenía que decirles que no iba a apegarme a esas arbitrariedades y por eso fui cesado”, dijo el exfuncionario.