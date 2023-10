Bernal Jiménez: Había intención de que no se supiera que yo estaba donando en la campaña

El empresario Bernal Jiménez aseveró este lunes que, en la campaña electoral del presidente de la República, Rodrigo Chaves, la dirección trató de que no se supiera que él había donado dinero al Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Ante la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral, Jiménez aseveró que “había una intención de parte de ciertas personas, dentro de la organización, para que no se supiera que yo estaba donando”. Por eso, registraron sus aportes como compra de bonos en un principio.

Consultado por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, el empresario e importador de arroz dijo no saber con precisión el motivo, pero indicó que, en apariencia, la intención vino “de la dirección de la campaña y lo presentaron de una manera como no había sucedido”.

El legislador nuevamente le preguntó si la instrucción pudo haber surgido de parte de Calixto Chaves, exdirector de la campaña política; sin embargo, Jiménez dijo que no le constaba que ese fuese el caso.

“Emmanuel (Figueroa) y don Stephan (Brunner) me dijeron que recibieron órdenes de cambiar la manera como yo había asignado el dinero, que era como donación y sin ningún pago de ninguna clase. Yo me enteré cuando estaba afuera, que el dinero había sido reportado equivocadamente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como si yo hubiera comprado bonos”, relató.

Jiménez añadió que él exigió la reversión del registro porque no considera correcto lucrar en las campañas con compra de bonos.

Emmanuel Figueroa Monterrosa se desempeñó como el tercer jefe de campaña de Rodrigo Chaves rumbo a la primera vuelta, mientras que Stephan Brunner - hoy primer vicepresidente de la República- fue el tesorero.

Hechos revelados en audio

Brunner incluso informó a Chaves -cuando aún era candidato presidencial- sobre la forma irregular en la que se registraron las donaciones de Jiménez, según consta en un audio divulgado en agosto del año anterior, para que el empresario “no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata”.

“Él (Jiménez) quiere que reversemos el dinero que entró para compra de bonos hacia donaciones, porque él quiere que impere su voluntad. En este momento, yo no tengo ninguna objeción que sea así, porque si él pasa a donaciones eso se vería después de las elecciones, el 15 de abril.

“Entonces, ya la razón por la cual lo pasamos a él a compra de bonos ya se habría cumplido, que era para que él no apareciera en la lista de donantes con demasiada plata, pero ahora se podría reversar y hay una explicación muy convincente de por qué hubo esa equivocación”, manifiesta Brunner en la grabación.

En los auxiliares contables de marzo del 2022, que PPSD entregó al TSE como parte de la liquidación de gastos para acceder a deuda política, constan cuatro reversiones sobre recursos aportados por Bernal Jiménez, por ¢43,3 millones y en el justificante se argumentó:

“Ajuste de devolución de bonos clase A, del señor Bernal Jiménez Chavarría, ya que solicita se realice el registro adecuado del dinero que aportó al partido como donaciones, ya que se tomó en el momento como compra de bonos al ser depositado el dinero en la cuenta general”.

Ligamen con Costa Rica Próspera

Jiménez también confirmó a los diputados que fue uno de los participantes del grupo original que dio vida al grupo Costa Rica Próspera. Formaron parte de esta génesis el presidente Chaves; el actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco; Roberto Batalla y Adrián Torrealba.

Respecto a la captación de recursos privados, el empresario dijo que eran necesarios para “comunicar ideas” y que se decidió crear el fideicomiso para así contar con un “mecanismo para hacer el manejo de los fondos de una manera transparente, que no estuviera en manos de ninguna persona individual”.

A pesar de esto, reconoció haberle entregado a Rodrigo Chaves la suma de $15.000, para el pago de los servicios del exdiputado de Liberación Nacional (PLN), Carlos Pérez Vargas, para brindarles información sobre el trabajo que estaban realizando los partidos políticos y definir a alguna agrupación a la cual brindar el apoyo de cara a las elecciones de 2022.

“Se administró de esa manera porque no había otra forma, era una manera que a mí no me gustaba; lo hice con un cheque y de manera demostrable, lo hice en público, exactamente delante del grupo”, indicó Jiménez ante las preguntas de la diputada Vanessa Castro del Partido Unidad Social Cristian (PUSC).

Rechaza influencia en tema del arroz

Jiménez, quien también es importador de arroz, negó que haya utilizado su vínculo con Chaves para beneficiarse con la llamada Ruta del Arroz, que impulsó la actual administración mediante la reducción de los aranceles a este grano, pasando del 35% a 3,5%.

El empresario dijo que probablemente fue uno de los 45 temas que conversaron en el grupo y en el que encontró coincidencias con Chaves respecto al tema, debido a que ambos comparten una formación como economistas.

“Rodrigo y yo coincidimos en ese punto y en una buena cantidad de puntos, porque creo que somos economistas relativamente bien formados o por lo menos formados académicamente los dos.

“Yo no conozco un economista bien formado académicamente que no piense que esa es una política dañina para la gente más pobre y para el público en general, que en realidad se da porque es una colusión entre los empresarios agroindustriales y ciertos sectores del Gobierno”, señaló.