“Yo esperaría que ella reconsidere su posición, que no parece razonable quedarse encerrada en un edificio donde no va a haber nada, ni siquiera la prensa que la pueda ver. No parece racional. Incluso, pone en riesgo su salud, porque entiendo que tiene la presión arterial un poco elevada. No le veo ningún sentido a lo que está haciendo”, apuntó.