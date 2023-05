Ariel Robles denuncia que el ICE asigna recursos publicitarios ‘a dedo’

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (PFA), denunció este martes que la administración del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está asignando sus recursos publicitarios “a dedo, sin datos científicos” sobre el alcalce de los medios “y simplemente es porque le caen bien al Gobierno de la República”.

El legislador criticó que José Rafael Solano Muñoz, jefe de la División Comercial de la Gerencia de Telecomunicaciones del ICE, le pidiera a una funcionaria subordinada “que le diera, a dedo, recursos públicos a empresas publicitarias en contra de criterios técnicos y de la institución”.

Robles enfatizó que la marca Kölbi, del ICE, está en competencia con otras grandes compañías del mercado, como Liberty y Claro, por lo que “cada cinco que se invierta en publicidad debe cumplir y responder a una estrategia comercial”.

“Si esos recursos se asignan a este que me cabe bien, a este en el que quiero que mi gobierno se vea bien, o le hace favores comunicativos al presidente, si asigno recursos de esa forma, podría estar afectando la competitividad del ICE y de Kölbi”, dijo.

El frenteamplista enfatizó que recibió la denuncia de parte de grupos de trabajadores del ICE, preocupados por el manejo de recursos públicos de parte de los jerarcas políticos de la institución.

Ariel Robles, del Frente Amplio, denunció intromisión política en la asignación de la publicidad del ICE. Foto: Archivo

Este martes, La Nación publicó que la administración superior del ICE ordenó reducir la publicidad que Kölbi invierte en Teletica, canal 7, pese a que un criterio técnico advirtió de las consecuencias que esto podría tener para la marca de telecomunicaciones.

LEA MÁS: ICE ordenó reducir publicidad en canal 7 en contra de criterio técnico

La administración del ICE instruyó colocar los recursos de publicidad en medios de menor alcance, pese al riesgo de malgastar o perder ese presupuesto.

De hecho, Jacqueline González Jiménez, exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, fue destituida el pasado 11 de abril después de pedir la explicación técnica que fundamentara la orden de reducir la pauta en canal 7.

El diputado Robles aseveró sobre el caso de González: “Esta funcionaria catalogó que se daría una pérdida de la inversión, o una reducción del 60% en la población alcanzada. O sea, no le dan plata a aquel porque me critica, o porque no me cae bien. Podría caernos mal a todos los que estamos acá, pero esa no es la lógica con que se invierte en publicidad”.

Lamentó que la institución destituyera a la funcionaria luego de que ella hizo su observación profesional.

El frenteamplista también dijo que invertir como quiere José Rafael Solano Muñoz es “perder dinero de la marca Kölbi”, lo que repercutirá en los resultados del negocio y será igual que “malgastar el negocio”.

Finalmente, Robles pidió al presidente Rodrigo Chaves a hacer algo con relación a lo que calificó de “medidas irregulares”.