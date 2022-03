90% de electores llama a respetar resultado de segunda ronda, ‘aunque no nos guste’

9 de cada 10 costarricenses piden respetar los resultados de segunda ronda de este domingo 3 de abril, en la que José María Figueres y Rodrigo Chaves se disputan la Presidencia de la República, revela la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ante la afirmación ‘todas y todos debemos respetar el resultado de la elección, aunque no nos guste’, el 90,2% se mostró de acuerdo. Solo el 7,1% opinó lo contrario.

Por otra parte, la mayor parte de la gente dice sentirse siente preocupación al pensar en los resultados de la próxima elección. Un 51% tiene ese sentimiento, en contraste con un 38% que dice sentirse tranquilo. Solamente el 11% se mostró indiferente.

La encuesta, efectuada entre el 24 y 28 de marzo con 1.019 personas entrevistadas por teléfono, recoge una serie de opiniones positivas sobre el voto.

Por ejemplo, el 89,2% concluyó que votar es un deber y por eso todos deben acudir a las urnas. Solo el 5,5% se mostró en desacuerdo. El 85,1% dice que no votar es una acción que perjudica a la democracia y el 10,3% respondió estar en desacuerdo con esta afirmación.

Entre los votantes, el 81,5% respondió que el domingo acudirá a lar urnas como si el futuro del país dependiera del resultado y el 73% cree que las personas que no votan no pueden quejarse del estado actual del país.

Un 58,3% cree que el voto debería ser obligatorio y un 56,3% dice que no votar es una forma válida en que las personas pueden manifestar su opinión.

“A menos de una semana para las elecciones, se preguntó a las personas por una serie de afirmaciones para determinar sus actitudes frente al voto y las elecciones. Como se observa, las personas mantienen posturas ampliamente positivas frente al acto del voto, ya que en su mayoría están de acuerdo con las frases que hablan sobre la importancia de esta forma de participación.

“Cuando se cuestiona por el abstencionismo, si bien un grupo mayoritario considera que no votar perjudica la democracia, las personas no consideran de forma abrumadora que el voto debe ser obligatorio, además de que una leve mayoría está de acuerdo con que la abstención es una forma válida de expresar su opinión; no obstante, tres cuartas partes de la población considera que las personas que se ausentan de las urnas no tienen derecho a quejarse”, resume el informe.

Ticos con sentimientos negativos

En la encuesta, que tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ± 3,1 puntos porcentuales, más de la mitad de los costarricenses tiene sentimientos negativos de cara a la segunda ronda.

Los sentimientos de carácter negativos suman el 55% de las menciones. En específico, un 33% mencionó sentirse “angustiado” y un 22% “triste”.

En cambio, el 45% mencionó emociones positivas, en particular, un 30% dijo sentirse “esperanzado” y un 15% “entusiasmado”.

“Al preguntarle a la ciudadanía ¿cuál palabra describiría mejor la forma en que se siente en este momento, a pocos días de la elección?, las respuestas no reflejan cambios de ánimo significativos a lo presentado a inicios de la campaña electoral”, resume el informe.

De cara a la primera primera ronda del 6 de febrero anterior, los sentimientos negativos sumaban el 54%. En aquella oportunidad, un 35% dijo estar angustiado y un 19% triste, mientras un 32% afirmó sentirse esperanzado y un 14% entusiasmado.

“Se ha mencionado la importancia que tienen las emociones en el proceso de decisión política del electorado en cuanto puede intervenir en la identificación partidaria y la evaluación del desempeño de los actores, así como en la propia decisión de ejercer el voto o abstenerse”, reseña el estudio.

Mayor interés en campaña

En cuanto al interés de la campaña electoral, la última encuesta del CIEP refleja que los votantes manifiestan mayor interés si se compara la última medición previa a la primera ronda electoral.

Ahora, el 61% afirma tener un nivel de interés alto o muy alto, 10 puntos porcentuales más que en enero.

“Por otra parte, el 58% de las personas encuestadas indican una muy alta o alta la motivación de ir a votar el próximo 3 de abril, respecto al 49% reportado la semana antes de la primera vuelta”, finaliza ele estudio.