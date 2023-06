41 diputados piden respeto a Rodrigo Chaves por comentario sobre legisladora

Con 41 votos a favor y ocho en contra, los diputados aprobaron este jueves una moción para llamar al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a no fomentar la violencia de género y respetar la investidura de los legisladores.

La moción fue discutida en el plenario legislativo a raíz de unas declaraciones que realizó el mandatario el miércoles, en conferencia de prensa en Casa Presidencial, sobre una legisladora y su “vida privada”, según dijeron las congresistas que respaldaron el pronunciamiento.

El texto de la moción aprobada señala lo siguiente:

“Hacer un llamado de respeto al presidente de la República hacia la investidura de los diputados de la República y hacia toda mujer que ostente un cargo público, para que no legitime ni aplique ningún tipo de violencia política ni acto de agresión.

“Le recordamos al señor presidente su responsabilidad de dar el buen ejemplo y no fomentar la violencia de género”.

La mayoría de la bancada de Gobierno, Progreso Social Democrático (PPSD), votó en contra del llamamiento al presidente Chaves. Sí votaron a favor la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del partido del mandatario, y la oficialista María Marta Padilla.

En tanto, no votó Carolina Delgado, de Liberación Nacional (PLN).

Kattia Rivera, diputada del PLN, defendió la moción con el siguiente argumento: “El machismo es el nacionalismo en la cabeza de muchas personas, pero nosotros no podemos legitimar en ningún momento que el presidente sea vocero del machismo en este país. En este momento, siendo nosotras la mayor cantidad de mujeres diputadas en este plenario hacemos este llamado”.

Kattia Cambronero, del Liberal Progresista (PLN), dijo que las mujeres ya sufren suficiente violencia machista en Costa Rica como para que también este tipo de ataques provenga del presidente de la República.

“Sistemáticamente, en cada conferencia de prensa, vemos cómo el señor presidente ataca o agrede a una mujer. En este caso, ayer, tuvimos el mal gusto de ver al señor presidente atacando la vida personal y privada de una diputada. ¿Hasta cuánto más hay que tolerar la violencia de este tipo?

“La vida privada de una mujer es privada”, aseveró Cambronero.

Luz Mary Alpízar dijo que, con el respeto que le tiene al mandatario, quiso alzar la voz para “decirle que lo que menos esperamos es que nos ataquen a las mujeres y sobre todo a las que estamos en puestos políticos”.

“Estamos representando a los niños y a las niñas, y estamos diciéndoles (con este tipo de acciones) que cualquier hombre puede hablar de nuestra vida personal. Yo le pido por favor que sepamos a quién representamos don Rodrigo”, sostuvo la presidenta de Progreso.

La legisladora de Nueva República, Olga Morera, agregó que “no es de recibo, señor presidente, que se hable de la vida privada de ninguna diputada y menos de una de nuestras compañeras”.

“Tampoco es de recibo que se hable de ningún compañero diputado; tenemos una investidura y debe respetarse”, acotó.

Diputados condenaron que Chaves mencionara la vida privada de una legisladora en conferencia de prensa

Lo que dijo el presidente Copiado!

El miércoles, el presidente de la República dijo que La Nación hizo una publicación en la que Alex Cuadra, exdirector del Centro de Producción Artística y Cultural (CPAC), describió lo que calificó como una comunicación “casi que agresiva” por parte de la ministra de Cultura, Nayuribe Guadamuz, durante el tiempo en que estuvo en el cargo nombrado por ella misma.

LEA MÁS: ‘Vuélvame a ver a los ojos’: Exdirector describe trato intimidatorio de ministra de Cultura

En esa publicación, Cuadra dijo que la jerarca usaba frases como “vuélvame a ver a los ojos”, o “ya ustedes saben qué puede pasar si esto no pasa”.

Chaves, entonces, alegó que “pocos días después, la pareja de don Alex Cuadra, que es la diputada Montserrat Ruiz, agarra y hace uno de los actos de violencia política peores que hemos visto, diciéndole a la señora Pilar Cisneros Gallo, doña Pilar… ‘usted no me mira a los ojos’, casi de forma visceral, pero yo no quiero remedar porque es verdaderamente desagradable. ‘usted míreme la cara como la miro yo a usted’”.

Agregó que “la pareja va y denuncia que le dijeron que lo vieran a los ojos y la otra señora (la diputada) le grita, pero desaforadamente”.

Información en desarrollo.