“Para el sector transporte el golpe viene en que si no se pueden movilizar los equipos, son fletes que no se pueden cobrar y un flete que no se hizo hoy no se puede hacer mañana. Si el barco se fue es un contenedor que no se exportó. Entonces hay toda una cadena de afectación desde el productor, el transportista y ni qué hablar de ese producto que no se colocó”, aseveró Quirós.