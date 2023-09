Conavi tomará recursos de conservación vial para pagar deudas a CHEC

Recursos adicionales que el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) solicitó al Ministerio de Hacienda para reactivar contratos de conservación se usarán para pagar reclamos de la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC), constructora a cargo de la ampliación de 107 kilómetros de la ruta 32.

En julio, el CAConavi suspendió varios contratos de mantenimiento activos porque se habían quedado sin recursos para cumplir con los compromisos adquiridos para el resto del año.

Tras esa medida, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, y el director del Conavi, Mauricio Batalla, anunciaron gestiones ante Hacienda en busca de un presupuesto adicional que les permitiera reanudar la atención de las principales vías este año. Esa solicitud se concretó con un acuerdo de Junta Directiva del 10 de agosto en el que se aprobó solicitar ¢10.000 millones.

Pese a que inicialmente el ministro de Hacienda, Nogui Acosta afirmó que no se disponía de fondos adicionales para el Conavi, el 4 de setiembre Batalla anunció a los miembros del Consejo que tras “raspar la olla” lograron obtener ¢11.500 millones, es decir ¢1.500 millones más de lo pedido.

La empresa CHEC mantiene una serie de reclamos contra la Administración, principalmente por atrasos en expropiaciones y aumento en costo de materiales. (Alonso Tenorio)

No obstante, en esa misma sesión de Junta Directiva, Batalla detalló que la totalidad de esos fondos no irán dirigidos al mantenimiento de las vías nacionales.

Según consta en el acta Conavi-057-2023 correspondiente a esa reunión, el jerarca del Consejo detalló que el dinero obtenido se distribuirá de la siguiente manera: “son ¢7.500 (millones) para conservación y son ¢4.000 (millones) para ruta 32″.

De acuerdo con lo manifestado por Batalla, el primer desembolso de esos fondos estaría disponible para finales de setiembre y los restantes recursos llegarían a las arcas de Conavi un mes después.

Tras el anuncio, Leandra Quesada, quien representa a la Asociación de Carreteras y Caminos, consultó a Batalla “¿a qué se le va a dar prioridad en ruta 32 con ese presupuesto?”.

“Hay una serie de reclamaciones de CHEC. Entre los acuerdos que llegamos con CHEC es que se va a generar un centro de resolución de conflictos con algún profesional asociado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) o que esté en la bolsa del Centro de Resolución de Conflictos del CFIA, esta semana se va a hacer eso”, dijo.

La idea, según la respuesta que consta en las actas, es que una vez que se tenga un monto claro de las deudas con la empresa china, se pague una parte con esos recursos. Aclaró, que no son pendientes de este gobierno, pero los tienen que afrontar.

Si no se les paga, no avanzan

En el mismo sentido se pronunció el ministro Amador, consultado este miércoles por La Nación.

Argumentó que al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le corresponde la responsabilidad de pagar reclamos antiguos de obras que fueron ordenadas por los gobiernos anteriores y que no se le han pagado.

Según el jerarca, también se enfrenta al hecho de que CHEC aduce no tener flujo de caja para acelerar sus trabajos, porque no se le han pagado facturas pendientes.

“La plata de la contrapartida es para la obra ordinaria, las reclamaciones de $10 millones son extras que no se han pagado y que sí ejecutaron obras y que se les adeuda y que mientras no se les pague ellos están en negativo y es un círculo en el que no ejecutan obra a la velocidad, porque apenas ejecutan lo poco que logran tener. Hay que pagarles para que tengan plata para poder reinvertir en la obra y poder acelerar los trabajos”, justificó.

Estos reclamos se relacionan con obras como pasos de fauna, rehabilitación de puentes existentes y otras obras adicionales.

“Es plata que si no se les paga, ellos van a seguir despacio y va a llegar abril y no vamos a terminar las obras, entonces es un pago que hay que hacer”, insistió el ministro.

La Nación le consultó si la conservación de vías no era considerado de urgencia, pero según Amador, de cualquier forma los recursos otorgados no alcanzan. Recordó que se necesitan $558 millones para atender todos los puentes y una cantidad similar para atender todas las carreteras.

“Hay que decidir, ¿se nos acaba el préstamo que todavía tiene como $100 millones por ejecutar y nos quedamos sin esa plata y no se saca la carretera o le hago bacheo a alguna otra carretera que tal vez puede aguantar para el año que viene?”, planteó.

La ampliación de la ruta 32 se construye con un préstamo de $465 millones del Eximbank de China y una contrapartida estatal de $69 millones, sin embargo autoridades del MOPT y Conavi aseguraron desde el año pasado que esos recursos no serían suficientes para completar la obra.

La semana anterior, el ministro Amador informó de que Conavi tramita un crédito ante el Banco Centroamericano de Integración Económica del cual se tomará dinero para construir pasos peatonales en esa carretera. Adelantó que posiblemente sea necesario colocar peajes para darle mantenimiento a la vía.