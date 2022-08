Jerarca del CNP sobre faltante de 31.000 latas de atún: ‘No puedo asegurar que es un robo’

Víctor Julio Carvajal, presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP), dice que no puede asegurar que el robo sea la causa del faltante de 31.000 latas de atún, 17.900 bolsas de arroz y otros miles de productos de la bodega de la institución, ubicada en Santa Ana.

¿Pueden desaparecer 31.000 latas de atún sin que el CNP se dé cuenta?

Carvajal alega que la Auditoría de la institución, la cual dio a conocer la ausencia de los productos, no investigó las razones por las cuales había una discrepancia entre lo que se reportaba en el inventario de la institución y la mercadería real ubicada en la bodega, la cual no contaba con cámaras de seguridad.

La Auditoría solicitó a la Administración realizar esa investigación, pero Carvajal considera que eso es competencia de ese mismo órgano.

“Yo no puedo asegurar que ese es un robo ni cuál es la causa, ni puedo decir que los colaboradores del CNP están robando. Necesito tener pruebas y la Auditoría no pudo hacer una relación de hechos. Lo que tiene que hacer la Auditoría es hacer el trabajo que se le solicitó y era la responsable de hacerlo; a ellos se le dijo que hicieran la relación de hechos y no la hicieron”, argumenta el funcionario.

Según reportó la Auditoría Interna de la institución, en el informe AI-AD-OFIC-111-21, al analizar el inventario de marzo de este año, se determinó la desaparición de ¢138 millones en mercadería, lo cual representó un 34% del inventario que se tenía para esa fecha, valorado en ¢407 millones.

El centro de distribución CNP se ubica en Santa Ana. Ahí se almacenan productos para niños con desnutrición, policías, centros penitenciarios y Comisión Nacional de Emergencias.

Tras las revisiones realizadas, determinó que de agosto de 2021 a marzo pasado, la pérdida de mercadería asciende a la suma de ¢248,5 millones, para un promedio mensual de ¢35,5 millones y un promedio diario de ¢1,6 millones.

En su informe, la Auditoría señaló como posibles causas el “robo hormiga” y también una mala gestión en el inventario que impacta en grandes pérdidas de fondos públicos. Por ejemplo, de productos que se dejan vencer o que se ponen en mal estado por el almacenamiento.

Se defiende

El jerarca, por su parte, indica que fue la encargada de la bodega la que alertó a la Administración del faltante de la mercadería, y que la Gerencia del Consejo fue la que solicitó a la Auditoría hacer una investigación.

Agrega, además, que los problemas que hay en la institución a nivel tecnológico “son serios” por rezagos en inversiones que se han postergado, por lo que en el sistema pueden haber diferencias entre la cantidad que se registra y la que realmente está en el inventario físico.

“La aseveración de que hay un robo es bastante grave. Tengo mis reservas acerca de utilizar esa palabra. (El auditor) no pudo determinar qué está pasando. Si lo hubiera determinado hubiera hecho una relación de hechos; él dijo en junta (sesión de Junta Directiva) que llegó hasta donde pudo. Si no pudo con toda la legislación que lo define como competente para hacerlo, cómo pretende que alguien más lo haga” , insiste Carvajal.

El funcionario rechaza que no tengan ánimo de investigar la situación. Según él, a pesar de que el faltante de alimentos se dio a conocer a la Junta Directiva el 30 de julio, desde antes, la Administración había tomado acciones para convertir la bodega en un centro de distribución.

Lo anterior, asegura, les permitió dotar de una jerarquía para establecer controles y responsabilidades y dotarla de más personal. Agrega que están en proceso de adjudicación de la compra de cámaras para el centro de distribución de Santa Ana.

“En el tema tecnológico se implementará un sistema financiero contable con módulo de inventarios, actualmente se llevan mediante un sistema propio que tiene una serie de falencias”, agrega el presidente ejecutivo.