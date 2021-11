Viceministra del MEP, sobre artículo con contenido erótico: ‘De ninguna forma apoyamos discursos de violencia sexual’

María Alexandra Ulate Espinoza, quien asumió este viernes como viceministra académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), aseguró este sábado que la cartera tomará medidas para prevenir publicaciones dirigidas a menores de edad y sus familiares donde se reproduzcan discursos de violencia sexual o de otro tipo; en particular contra mujeres.

La docente respondió algunas consultas ligadas a la publicación en una revista del Ministerio para estudiantes, sus familias y educadores, que usa lenguaje sexual explícito y describe episodios de violencia sexual contra mujeres.

–¿Cómo fue posible que un artículo con extractos de una novela llena de violencia, en particular contra mujeres, se publicara en una revista dirigida expresamente a “profesionales de la educación, estudiantes, padres, madres de familia y a la comunidad educativa en general” en cuyo índice se lee que se dirige a “niveles de primera infancia, I Ciclo”?

–Esa disonancia es la que nos ha hecho pedir el análisis al comité editorial para poder entender esta participación de este investigador que escribió el artículo. Queremos entender por qué esa disonancia ligado a un texto que, además, tiene un nivel elevado y distinto al tratarse de un ensayo que fue parte de sus propios estudios para obtener una maestría. Como educadora, les doy la certeza que la novela citada no es parte de los textos de lectura recomendados o incluidos en ciclos educativos. La tranquilidad de las familia es crítica para nosotros.

María Alexandra Ulate Espinoza. María Alexandra Ulate es la nueva viceministra académica del Ministerio de Educación Pública (MEP), y fue nombrada el viernes 19 de noviembre. Fotografía de cortesía.

–¿Básicamente por ahora no saben nada?

–En este caso, sabemos que el autor del artículo “Tipos de orientaciones sexuales en los personajes de la novela El Rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez” presenta una investigación suya en el marco de un estudio de él para obtener una maestría y el artículo es aceptado por la comisión editorial. Ahora, quiero preguntarles por qué lo aceptaron y qué beneficios nos otorgaba este artículo con estas características, para poder entender.

–Cuando ese comité emita su informe y se justifique, ¿qué sigue? ¿hay garantías de que esto será atendido o más bien el asunto se detiene con la llegada del informe?

–Lo más importante es que las familias sepan que esto no se ve en las clases con un enfoque literario particular porque esto es el aporte de una persona específica. Estamos en espera de la Comisión. Si la justificación se alinea con la lógica de la revista o no se ajusta, y tampoco es congruente con lo que los docentes requieren para fines de formación, vamos a tomar las acciones correspondientes que sean necesarias.

–Entonces, mientras ese comité da sus razones, ¿el MEP no tiene qué decir sobre un artículo en una de sus revistas dirigida a menores, que intenta educar, y a sus familias, en donde alguien decidió por su cuenta reproducir un discurso de extrema violencia sexual y de otros tipos contra mujeres?

MEP Revista Conexiones edición de junio. Tomado del artículo Revista Conexiones

–De ninguna forma el MEP apoya discursos de violencia sexual o de otros tipos contra mujeres, contra personas en general y menos dirigidos a menores de edad. Los derechos humanos se enmarcan en nuestra labor día a día. Nuestra actitud es esta y en resguardo de la dignidad. Según el debido proceso, actuaremos para evitar que esto vuelva a suceder y la familia costarricense y Costa Rica pueden estar claras que se está haciendo la indagación correspondiente pero de ninguna manera apoyamos este tipo de discurso.