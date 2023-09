Respuestas para nuevo plan de bachillerato se venden en redes sociales

Sin haber comenzado aún el nuevo plan de Bachillerato para la Empleabilidad y el Emprendimiento del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en las redes sociales hay quienes ofrecen las que serían soluciones a los exámenes que los participantes deberán aplicar.

La inscripción para el programa cerró el pasado 15 de setiembre. Su propósito es que 48.000 personas que quedaron rezagadas entre 1988 y 2019 con una o más pruebas de bachillerato, puedan obtener su título en tan solo tres meses a través de un programa virtual gratuito.

Dado el impacto que podría tener la iniciativa, en grupos de Facebook e incluso en WhatsApp, se venden las respuestas de las pruebas por hasta ¢10.000. En el caso de Español, incluso llegan a adelantar el “tema” que supuestamente el MEP incluirá para que los estudiantes escriban una redacción.

También, algunas personas buscan este tipo de ayuda porque han intentado pasar el examen sin éxito durante mucho tiempo.

“Alguien que sea bueno redactando que me ayude, aunque me toque pagar, lo que quiero es que me hagan la redacción de un tema que estoy seguro que saldrá en el examen de español: Turismo”, mencionó un usuario de Facebook.

En otras publicaciones relacionadas con el tema, las personas ofrecen las respuestas pero solicitan que el trámite se realice a través de mensajes privados.

MEP advierte

El MEP afirmó a La Nación que no avala ni autoriza este tipo de negocios ya que las plataformas son gratuitas para la población y la idea es fomentar la autonomía y la capacidad de los estudiantes para gestionar su propio aprendizaje.

“La venta de servicios no autorizados no solo socava la integridad académica, sino que también va en detrimento del valor de la educación autogestionada y virtual, por lo que instamos a los estudiantes a aprovechar los recursos proporcionados y abordar los desafíos académicos con responsabilidad individual”, indicaron las autoridades educativas a través del departamento de prensa.

MEP recuerda que curso es gratuito por lo que estudiantes no deben pagar a otras personas por el bachillerato.

El MEP también advirtió que las temáticas son auténticas, lo que implica que las actividades evaluativas se modifican constantemente y no responden a un solo modelo evaluativo. Por lo tanto, es indispensable que la persona que se matriculó en el curso sea quien las desarrolle, especialmente cuando involucra el uso de imagen frente a una cámara o un evaluador de forma sincrónica.

“El MEP tomará las medidas legales correspondientes tanto para las personas que ofrezcan esta modalidad de fraude como para las personas estudiantes que compren este tipo de servicios, ya que existe un reglamento de evaluación que indica el comportamiento y actitud esperada por parte del estudiantado”, concluyeron las autoridades.

Los módulos

Este plan consta de cuatro módulos.

Primer módulo: “Competencias socioemocionales y habilidades blandas” y tiene una duración de 10 horas; aborda temas como la inteligencia emocional, el manejo de emociones, los estilos y hábitos de vida saludable, la comunicación asertiva, la autoestima y las técnicas de habilidades sociales.

Segundo módulo: Toma 50 horas, se llama “Competencias digitales” y tiene como objetivo que las personas puedan editar, crear y publicar contenidos digitales.

Tercer módulo: “Competencias para gestionar proyectos” y busca que los estudiantes aprendan sobre la elaboración de modelos de negocios, el servicio al cliente, las técnicas efectivas de negociación y el uso de Excel, entre otros.

Cuarto módulo: “Competencias en idioma inglés”, que requiere 50 horas, pretende que las personas sean capaces de elaborar oraciones en tiempo presente, plural y singular, describir objetos y expresar ideas claras que den a conocer sus intereses y necesidades.