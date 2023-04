MEP se guarda actas del Consejo Superior de Educación

¿Qué se discute en el Consejo Superior de Educación? ¿Cuáles son las políticas que se impulsan? ¿Cuáles son los criterios de sus miembros?

Ninguna de las preguntas se pueden responder porque el trabajo de este órgano no se conoce, a pesar de que tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial y las principales reformas educativas que impactan a 1,2 millones de alumnos.

Las actas de las sesiones del Consejo no están disponibles. Ahí se transcriben las declaraciones de todos los miembros del Consejo, sus opiniones y preocupaciones. Es presidido por la ministra, Anna Katharina Müller.

Hasta este 26 de abril solo aparecen en el sitio web del Ministerio de Educación Pública (MEP) tres actas de sesiones de enero; la última, corresponde al día 30, cuando se discutió el tema de las pruebas nacionales estandarizadas para estudiantes de último año de escuela y colegio.

La ministra, Anna Katharina Müller, es la única vocera autorizada del Consejo Superior de Educación. Foto: Asamblea Legislativa.

De las sesiones posteriores, no se han divulgado actas. La Nación ha realizado varias solicitudes, pero no ha sido posible tener acceso a los documentos.

“Las actas se publican y son de acceso al público una vez que adquieren la debida firmeza legal”, fue la última respuesta que dio a este medio el jefe de prensa del Ministerio, Otto Vargas.

¿Entonces las otras actas no han adquirido firmeza y por eso no han sido divulgadas?, se le cuestionó. No hubo respuesta.

Recurso de amparo

Tampoco las peticiones de la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, han sido escuchadas. La situación la llevó a interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.

Para Rivera, el tema de las actas es de urgencia, “no solo de que estén al día sino que realmente tengan contenido”.

“Vea que preocupante que es tener esta situación cuando tenemos una hoja de ruta presentada que, sabemos, es un conjunto de diapositivas; pero, ¿con qué estudio de fondo?, ¿cuál análisis hizo el CSE para aprobar las mismas? A eso, sumemos la decisión tan importante, como fue la de cerrar el convenio con la Fundación Omar Dengo. Nuevamente, nos quedamos con la imaginación de cuáles fueron los argumentos de fondo”, declaró Rivera.

La verdiblanca insistió en que el CSE “son las caras y los responsables de decirnos las políticas que se están aprobando y los argumentos de fondo” que tienen los miembros al tomar las decisiones.

Actualmente, tampoco hay acceso a los miembros del CSE para preguntar sobre estas reformas porque Müller es la única vocera, por lo cual, cuando se les hacen consultas ellos remiten a la jerarca.