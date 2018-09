“Tanto el registro de asistencia de los centros educativos, como la hoja de Excell ‘Asistencia personal DRE’, deberán hacerse desde la primera hora de la jornada laboral, ya que se estarán haciendo cortes a las 8 a.m., 11 a.m. y a las 3 p.m. Además, se les instruye para que estén anuentes a recibir reportes de docentes y personal administrativo que no desee sumarse a la huelga y que, por alguna razón, se vea imposibilitado en laborar en su centro educativo”, se indica en el oficio DGDR-0965-09-2018.