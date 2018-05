"Yo le di a él 15 meses hace 6 meses, si hubiera sabido lo indisciplinado que era le hubiera dado los 6 meses exactos. Pablo Emilio Escobar Gaviria era un guerrero que la tenía clara y Popeye el guerrero que les habla en este momento también. Una persona como el señor Chapo Guzmán no es para andar detrás de los cucos de la señorita Kate (Del Castillo). Exageradamente equivocado el señor Chapo Guzmán. Cuando él se fugó yo le dije que no podía tocar medios de comunicación, los tocó; sabía que estaban intervenidos siguió para adelante, pensó que era charlando. Él sabía que no podía tocar un solo aparato por nada del mundo, así fuera un Black Berry, tenía que utilizar un correo humano de 12 personas de extrema confianza, como mucho le llegarían (la policía) a la sexta. Pero hizo todo lo contrario y con la DEA y la CIA no se juega. Pablo Escobar y yo cuando estábamos corriendo si no había forma de una hembra, no hay, aquí se dice que en época de guerra no se escucha misa. Lo mismo, no se está buscando comida ni nada, Pablo Escobar y yo muchas veces nos comimos un arrocito con un huevo, un vaso de Coca Cola y ¡hágale! (...) En la vida hay un momento para llorar y uno para reír; hay un momento para hacer prisión y otro para estar libre, él les entregó todas las herramientas a los norteamericanos. ¿La moraleja cuál es? No piense ni con el estómago, ni con el pito".