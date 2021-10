Pandora Papers revela secretos en paraísos fiscales de líderes mundiales

Redacción. Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que a partir de este domingo revelará los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y celebrities.

Los Pandora Papers desnudarán operaciones offshore de los actuales presidentes de Chile, Ecuador y República Dominicana, junto a los mandatarios de Ucrania y Kenia, el Rey de Jordania, el primer ministro de República Checa y el ex primer ministro británico Tony Blair, entre otros líderes. También, revelará las operatorias en guaridas fiscales de los expresidentes de Colombia y Perú y del actual ministro de Economía de Brasil.

La investigación de Pandora Papers es incluso más grande y más global que los Panama Papers, que sacudieron al mundo en 2016. La nueva información permitió conocer a los verdaderos dueños –beneficiarios finales– de más de 29.000 sociedades offshore que suelen ocultar su identidad detrás de “prestanombres” en las compañías de papel: encabezan ese ránking, Rusia, Reino Unido, Argentina, China y Brasil.

Los documentos exponen, por caso, las actividades financieras del “ministro extraoficial de propaganda” del presidente ruso Vladimir Putin y de más de 130 multimillonarios a partir de documentación de compañías offshore que se utilizaron para comprar castillos, jets, yates y obras de arte de Picasso y Bansky, por citar algunos casos.

En el caso del presidente de Chile, Sebastián Piñera, la investigación de Ciper y LaBot destapa la venta de Minera Dominga mediante una estructura offshore en Islas Vírgenes Británicas. Nueve meses después de que asumiera su primera presidencia, la familia del mandatario dejó el negocio en manos de Carlos Alberto Délano, un amigo de la infancia de Piñera, y firmó un acta en el paraíso fiscal por $138 millones. El gerente de las empresas de la familia Piñera aseguró que el mandatario no fue informado de esa operación.

Los Pandora Papers revelan el vínculo de decenas de políticos y funcionarios con sociedades 'offshore'. Foto: Tomada de La Nación de Argentina

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también se ve salpicado por la filtración. El exbanquero llegó a tener vínculos con al menos 11 sociedades offshore, pero sus aspiraciones políticas lo llevaron a cambiar esa estructura cuando el correísmo impulsó una ley que prohibía a los candidatos tener sociedades en paraísos fiscales. Lasso sostiene que la mayoría de las firmas están ya inactivas y sobre las restantes dijo que ya no son suyas o no le reportan beneficios. Los Pandora Papers revelan que el actual mandatario ecuatoriano aprobó que las acciones y activos de entidades panameñas se transfirieran a dos fideicomisos en Dakota del Sur, Estados Unidos, a finales del 2017.

Los documentos del leak provienen de 14 firmas proveedoras de servicios offshore distintas. Para analizarlos, ICIJ conformó un equipo de más de 600 periodistas de 150 medios de comunicación de todo el mundo que examinaron el material, consultaron a cientos de fuentes en on y off the record y cruzaron los datos con archivos judiciales y registros públicos de sus países.

Los Pandora Papers también exponen a once exmandatarios de América Latina. Entre otros, figuran los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski y los panameños Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.

Los activos escondidos detrás de esta operatoria incluyen todo tipo de sorpresas. Entre ellas, un castillo en la Riviera Francesa valuado en $22 millones –con cine privado y dos piscinas– que el primer ministro de República Checa, Andrej Babis, compró mediante de sociedades offshore.

Muchas celebrities también navegaron por los paraísos fiscales. Los documentos detallan, solo por citar algunos casos, las operaciones de la diva de la música pop Shakira y de la supermodelo Claudia Schiffer, aunque ambas sostuvieron que declararon sus tenencias ante las autoridades tributarias.

Al menos $11,3 billones permanecen ocultos en el mundo offshore, según un estudio que publicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2020. Controlar activos offshore o recurrir a sociedades de papel no es ilegal. Muchos usuarios afirman que esta operatoria les permite desarrollar asuntos financieros con mayor facilidad y menos costos, pero a menudo sirven para trasladar las ganancias de los países con carga tributaria elevada a otras jurisdicciones con menor o nula presión fiscal.

En otros casos, el uso de estas guaridas resulta controversial, como ocurre con las personas políticamente expuestas (PEP) o directamente ilegal. Es el caso de los lavadores de activos y evasores fiscales, entre otros delitos financieros que se despliegan offshore.

Ricos y bien conectados

La realeza no quedó al margen de los Pandora Papers: hay tres mansiones en la costa de Malibú que el Rey de Jordania, Abdullah II, compró por $68 millones años después de la Primavera Árabe, cuando los jordanos salieron a las calles para protestar contra el desempleo y la corrupción.

Los documentos secretos contrastan ciertos pronunciamientos públicos, en una época en que los gobiernos del mundo batallan con la caída de sus ingresos por la pandemia de covid–19. En febrero pasado, el Instituto Tony Blair por un Cambio Global urgió a promover más impuestos sobre las tierras y las residencias. Blair habló de cómo los ricos y las personas bien conectadas han eludido el pago de impuestos desde por lo menos 1994.

Los Pandora Papers muestran que, en 2017, Blair y su esposa, Cherie, se volvieron dueños de un edificio Victoriano de $8,8 millones cuando adquirieron una compañía de las Islas Vírgenes Británicas que controlaba la propiedad. Al comprar las acciones de la compañía en lugar del edificio, los Blair evitaron el pago de $400.000 en impuestos. Cherie Blair dijo que su esposo no estuvo involucrado en la transacción, cuyo propósito –según ella– consistió en “regresar la compañía y el edificio al régimen regulatorio de Reino Unido”.

Las sociedades offshore no distinguen continentes ni ideologías. En junio, el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, propuso una reforma fiscal que contemplaba un nuevo impuesto de 30% a las ganancias obtenidas mediante entidades offshore. Los Pandora Papers revelan que Guedes creó Dreadnoughts International Group en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. “No deberías sentir vergüenza por ser rico –dijo Guedes– debes avergonzarte por no pagar impuestos”.

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe hacia Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos escasamente poblado. Foto: Tomada de La Nación de Argentina

‘Caja de Pandora’

En diciembre del 2018, Bahamas –uno de los paraísos fiscales del Caribe– lanzó una legislación que obligaba a las compañías y trusts a informar a sus dueños reales. Algunos políticos se quejaron porque el registro ahuyentaría a clientes ricos. Meses después, la familia del otrora vicepresidente de República Dominicana, Carlos Morales, dejó de usar a Bahamas como refugio para su fortuna y eligió un nuevo lugar: Sioux Falls, en Dakota del Sur.

Los Pandora Papers revelan movimientos de decenas de millones de dólares desde paraísos fiscales del Caribe hacia Dakota del Sur, un estado de los Estados Unidos escasamente poblado. El valor de los bienes guardados en trusts de Dakota del Sur se disparó más de cuatro veces en la última década. “Estoy muy triste porque mi estado fue el que abrió la caja de Pandora”, dijo Susan Wismer, una exlegisladora de Dakota del Sur, a ICIJ.