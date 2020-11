“No he ordenado exterminar a los judíos; nunca he ordenado fusilar a los aviadores aliados; lo ignoraba; desapruebo esto...”. Pero si la segunda figura del Reich (Hermann Goering, ndlr) no se encargaba de la gestión, uno se pregunta cómo pudo funcionar el estado hitleriano. Goering, después de este acto de humildad inesperado, habla de “mi Luftwaffe”, de “mi pueblo alemán”, igual que lo haría un soberano. Incluso menciona textualmente la frase célebre de Guillermo II: “No quise la guerra”.