Salud alerta de crema sin registro que se vende para proteger piel en radioterapia

La crema Radio Vital se promociona como un producto que “hidrata y protege la piel de las agresiones pre, durante y posradioterapia”, pese a la inexistencia de pruebas de ese beneficio, según la alerta sanitaria emitida este 1.° de marzo por el Ministerio de Salud.

“Este producto no cuenta con registro sanitario ya que no se ha demostrado su calidad, eficacia y seguridad y no ha sido evaluado por el Ministerio de Salud, por lo que puede poner en riesgo la salud de la población”, indicó la institución en un comunicado de prensa.

De acuerdo con las autoridades, se desconocen los ingredientes de esta crema artesanal. Tampoco se sabe si cuenta con material radiactivo o nuclear, por lo que se solicita a la población no exponerse al uso de la misma para evitar posibles efectos adversos.

“Se recomienda que, si se encuentra utilizando este producto, suspenda su uso y solicite consejo médico si presenta algún síntoma asociado al uso del mismo”, advirtió Salud.

Cada año, unas 1.200 personas son sometidas a procesos de radioterapia y serían susceptibles a que les ofrezcan esta crema.

La crema Radio Vital se promociona para aliviar lesiones en la piel posterior a la radioterapia, pero no hay estudios que demuestren su eficacia. Fotografía: Ministerio de Salud.

También se dieron las siguientes recomendaciones:

No comprar, vender ni utilizar la crema artesanal para radioterapia, señalados en esta Alerta Sanitaria. Si su negocio adquirió este producto, sacarlo de la estantería y comunicar a este Ministerio para su decomiso. Si está utilizando estos productos, suspenda su uso inmediatamente debido a los riesgos que puede representar para su salud.

El Ministerio también instó a denunciar cualquier situación irregular con este producto. Para ello deben escribir al correo electrónico dac.denuncias@misalud.go.cr

El ente rector recordó que las personas o empresas que comercialicen productos sin registro sanitario se exponen a sanciones administrativas y penales.

