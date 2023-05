Edulcorantes: uso a largo plazo no ayuda a bajar peso ni grasa y más bien podría enfermar, según OMS

Los edulcorantes o endulzantes artificiales no deberían utilizarse en programas de alimentación para bajar de peso o reducir grasa, tampoco para evitar el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, diabetes o infartos. ¿Por qué? A largo plazo no logran los resultados esperados y si se usan por varios años, más bien podrían aumentar el riesgo de enfermedades crónicas.

